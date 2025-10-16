Dấu hiệu trẻ bị cong vẹo cột sống

Trẻ bị lồi xương bả vai, đầu lệch, vòng eo không đều có thể do vẹo cột sống, nên đến bác sĩ khám để được chẩn đoán chính xác.

Vẹo cột sống là tình trạng cột sống cong sang hai bên, hình chữ "C" hoặc "S" thường phát triển âm thầm ở trẻ 10-15 tuổi. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh, chấn thương, bại não hoặc vấn đề về thần kinh và các cơ xung quanh cột sống.

Trẻ vẹo cột sống thường không đau trong giai đoạn đầu nên khó phát hiện. Nhiều phụ huynh cho rằng nguyên nhân do bé ngồi sai tư thế. Nếu không điều trị, tình trạng nặng dẫn đến đau lưng, tổn thương các cơ quan, dây thần kinh, nhiều vấn đề hô hấp. Viêm khớp hoặc rò dịch tủy sống cũng có thể xảy ra.

Nhận biết sớm dấu hiệu có thể bảo vệ sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ. Trường hợp nhẹ thường không cần điều trị, nếu nặng cần phẫu thuật cố định cột sống để chữa trị. Dưới đây là dấu hiệu vẹo cột sống thường gặp.

Vai không đều: Một bên vai có thể cao hơn bên kia rõ rệt, dễ nhận thấy khi trẻ đứng ở tư thế trung tính hoặc mặc quần áo vừa vặn.

Lồi xương bả vai: Một bên xương bả vai nhô hơn xương bên kia, thể hiện rõ khi trẻ cúi người về phía trước hoặc giơ tay lên cao.

Đầu lệch: Nếu đầu của bé nghiêng sang một bên hoặc nằm không đúng vị trí so với xương chậu thì thường do vẹo cột sống.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi kiểm tra cột sống thường xuyên để phát hiện vấn đề bất thường kịp thời. Ảnh được tạo bởi AI

Vòng eo không đều: Một bên eo cong vào trong nhiều hơn bên kia khiến vòng bụng trông mất cân đối.

Liên tục nghiêng về một bên: Trẻ có thể có thói quen vô thức nghiêng về một bên khi ngồi hoặc đứng, ngay cả khi không bị đau hoặc khó chịu.

Thay đổi kết cấu da: Vết lõm, mảng lông hoặc đổi màu dọc theo cột sống có thể xuất hiện. Tất cả những dấu hiệu này đều gợi ý dị tật cột sống tiềm ẩn liên quan đến bệnh vẹo cột sống.

Để ngăn ngừa cong vẹo cột sống cho trẻ, cha mẹ hướng dẫn con duy trì tư thế ngồi thẳng, tránh mang vác vật nặng lệch vai, khuyến khích con tập thể dục, đảm bảo chế độ dinh dưỡng đủ canxi, vitamin để xương chắc khỏe. Thói quen khám sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm vấn đề để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Chế độ ăn lành mạnh, đầy đủ protein, vitamin, canxi, vitamin D góp phần tăng cường sức khỏe xương khớp cho trẻ. Bé cũng nên duy trì cân nặng hợp lý để tránh làm tăng áp lực cột sống.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)