Công dụng của kỷ tử với sức khỏe

Kỷ tử cung cấp vitamin, khoáng chất, hợp chất thực vật giúp tăng cường chức năng miễn dịch, chống viêm, có lợi cho mắt.

Tăng cường miễn dịch

Kỷ tử giàu vitamin C thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng, bệnh tật. Chúng cũng hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào miễn dịch khỏi tác hại của các gốc tự do.

Giảm viêm

Quả kỷ tử chứa carotenoid, flavonoid, nhiều hợp chất khác có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm. Những hợp chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do làm tổn hại tế bào, gây viêm nhiễm và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Bảo vệ thị lực

Thực phẩm này giàu lutein và zeaxanthin, hai loại carotenoid giúp bảo vệ mắt bằng cách giảm tác hại của ánh sáng xanh. Vitamin A dồi dào trong quả kỷ tử có vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực khỏe mạnh.

Kỷ tử chứa nhiều chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Tốt cho da

Quả kỷ tử giàu chất chống oxy hóa gồm polysaccharides, flavonoid, carotenoid và phenol. Các hợp chất này có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Chúng cũng tăng cường khả năng chống oxy hóa tự nhiên của da. Vitamin C kích thích sản xuất collagen, một loại protein giúp da đàn hồi để giảm nếp nhăn.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Chất chống oxy hóa trong kỷ tử có thể bảo vệ não khỏi stress oxy hóa. Stress oxy hóa xảy ra khi có nhiều gốc tự do và không đủ chất chống oxy hóa để trung hòa chúng. Sự mất cân bằng này gây tổn thương tế bào não, liên quan đến mất trí nhớ, suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Giảm cân

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong quả kỷ tử hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Mỗi khẩu phần 30 g kỷ tử chỉ chứa 23 calo, phù hợp cho người đang theo dõi cân nặng. Bạn có thể thêm chúng vào sữa chua hoặc salad để tăng thêm hương vị. Bạn nên hãm trà, hầm canh hoặc ngâm mật ong thay vì ăn sống. Liều lượng dùng từ 8-20 g mỗi ngày, tránh ăn quá nhiều.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Các hợp chất thực vật trong quả kỷ tử hỗ trợ hạ đường huyết cho người bệnh tiểu đường. Chúng hoạt động bằng cách cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm, duy trì các tế bào tuyến tụy sản xuất insulin khỏe mạnh. Quả kỷ tử cũng dồi dào chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó ngăn đường huyết tăng đột biến.

Lưu ý quả kỷ tử có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc làm loãng máu. Người đang dùng thuốc này hãy trao đổi với bác sĩ trước khi bổ sung quả kỷ tử vào chế độ ăn.

Lê Nguyễn (Theo Health)