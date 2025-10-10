5 thực phẩm giàu protein và chất xơ nên ăn thường xuyên

Hạt bí ngô
28 g hạt bí ngô có 5,22 g chất xơ, 5,27 protein, giàu magiê giúp điều hòa huyết áp. Protein thúc đẩy xây dựng và sửa chữa mô, tạo enzyme, hormone, củng cố hệ miễn dịch, vận chuyển oxy và dinh dưỡng. Chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa nhờ giảm táo bón, hỗ trợ sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột. Thường xuyên ăn hạt bí ngô rang có thể tăng cường chất chống oxy hóa, chống viêm cho cơ thể.
Hạt chia
Một muỗng canh hạt chia chứa khoảng 4 g chất xơ, 2 g protein. Loại hạt này cũng cung cấp axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa. Bạn có thể trộn hạt chia vào sữa chua hoặc súp để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, góp phần giảm viêm.
Bánh mì nguyên cám
Hai lát bánh mì nguyên cám có khoảng 3,8 g chất xơ, 8 g protein. Món ăn này hỗ trợ tiêu hóa tốt, kiểm soát cân nặng, đường huyết nhờ cảm giác no lâu và chỉ số đường huyết (GI) thấp. Nhờ lượng vitamin nhóm B, E mà ăn bánh mì nguyên cám có thể tăng cường miễn dịch.
Đậu đen
Loại đậu này giàu sắt, magiê, chất xơ, protein và kẽm - khoáng chất hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Chế độ ăn có đậu đen giúp giảm cholesterol, đặc biệt là khi ăn chúng thay cho các sản phẩm từ động vật thường xuyên.
Đậu lăng
Những loại đậu nhỏ này có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, cung cấp chất xơ, protein, sắt, folate và kali. Ăn đậu lăng giúp tăng cường sức khỏe đường ruột vì chứa prebiotic (một dạng chất xơ) nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi.
Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)
Ảnh: Bùi Thủy, AI