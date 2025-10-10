5 thực phẩm giàu protein và chất xơ nên ăn thường xuyên

Hạt bí ngô

28 g hạt bí ngô có 5,22 g chất xơ, 5,27 protein, giàu magiê giúp điều hòa huyết áp. Protein thúc đẩy xây dựng và sửa chữa mô, tạo enzyme, hormone, củng cố hệ miễn dịch, vận chuyển oxy và dinh dưỡng. Chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa nhờ giảm táo bón, hỗ trợ sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột. Thường xuyên ăn hạt bí ngô rang có thể tăng cường chất chống oxy hóa, chống viêm cho cơ thể.