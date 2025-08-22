Cơn đau ngực thế nào cảnh báo nhồi máu cơ tim

Cơn đau thắt, đè nặng giữa ngực, lan ra vùng khác, kèm khó thở, chóng mặt, vã mồ hôi, đau khi nghỉ ngơi hoặc đang ngủ có thể là dấu hiệu nhồi máu cơ tim.

ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết không phải cơn đau ngực nào cũng nguy hiểm. Tuy nhiên tình trạng này là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý khác nhau như trào ngược dạ dày thực quản, viêm màng phổi, viêm sụn sườn... hoặc nghiêm trọng là nhồi máu cơ tim.

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi động mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột, khiến máu không thể nuôi tim gây tổn thương cơ tim. Bác sĩ Vũ lưu ý các kiểu đau ngực thường gặp cảnh báo tình trạng nhồi máu cơ tim.

Đau thắt, đè nặng giữa ngực là biểu hiện điển hình nhất. Người bệnh thường cảm thấy đau tức sâu trong lồng ngực như bị bóp nghẹt hoặc có vật nặng đè lên ngực. Vị trí đau phổ biến ở giữa ngực, sau xương ức, lan ra vai trái, cánh tay, cổ, hàm hoặc sau lưng. Cơn đau kéo dài từ vài phút đến hơn 20 phút, không giảm khi nghỉ ngơi, kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn.

Đau ngực lan ra vùng khác như vai, cổ, hàm, tay hoặc lưng, đặc biệt là các vị trí bên trái có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim do dây thần kinh cảm giác ở tim và các vùng này có liên quan với nhau.

Đau âm ỉ, tức ngực kéo dài dễ bị nhầm với mệt mỏi thông thường hoặc bệnh dạ dày. Không phải cơn nhồi máu cơ tim nào cũng gây đau dữ dội. Một số người, nhất là người cao tuổi, phụ nữ hoặc người bệnh tiểu đường chỉ cảm thấy đau âm ỉ, tức nặng ngực kéo dài hoặc cảm giác khó chịu mơ hồ.

Đau ngực kèm theo triệu chứng toàn thân như khó thở, choáng váng, chóng mặt, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, nôn hoặc cảm giác lo âu bất thường... có thể là biểu hiện của thiếu máu nuôi tim cấp. Người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay để bác sĩ xử trí sớm.

Đau ngực xảy ra khi đang nghỉ ngơi hoặc lúc nửa đêm. Không phải mọi cơn đau tim đều xảy ra khi gắng sức. Trong nhiều trường hợp, nhồi máu cơ tim có thể xuất hiện cả khi người bệnh đang nghỉ ngơi, thậm chí lúc đang ngủ. Khi có biểu hiện này, người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay.

"Khung giờ vàng" để cấp cứu nhồi máu cơ tim là trong vòng 90 phút đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, béo phì hoặc từng mắc bệnh tim mạch càng cần lưu ý các triệu chứng kể trên do nguy cơ biến chứng nghiêm trọng cao hơn.

Bác sĩ Vũ cho hay "khung giờ vàng" để cấp cứu nhồi máu cơ tim là trong vòng 90 phút đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Nếu người bệnh được chẩn đoán và can thiệp tái thông mạch vành trong khoảng thời gian này, khả năng phục hồi sẽ cao, giảm nguy cơ tử vong hoặc suy tim về sau. Do đó, khi có dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim, người bệnh cần đi viện sớm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính mỗi năm toàn cầu có 17,5 triệu người tử vong do các bệnh tim mạch. Trong đó, nhồi máu cơ tim là cấp cứu khẩn, nếu không được xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong có thể tới 50%.

Ly Nguyễn