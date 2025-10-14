Cơn bão giáp là gì?

Tôi vừa phát hiện mắc bệnh cường giáp, bác sĩ dặn kiểm soát lượng iốt khi ăn uống để tránh cơn bão giáp. Đây là tình trạng gì, nguy hiểm không? (Ngọc Liễu, 59 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Cơn bão giáp là biến chứng cấp tính của cường giáp, xảy ra do hormone tuyến giáp được tiết ra quá nhiều. Cơn bão giáp thường xuất hiện ở những bệnh nhân phẫu thuật tuyến giáp, tuyến cận giáp hoặc bị chấn thương, nhiễm trùng, sau sinh. Tình trạng này có thể xảy ra ở những bệnh nhân cường giáp (do bệnh Basedow, bướu giáp, u tuyến giáp) tiến triển lâu ngày nhưng không được chẩn đoán và điều trị.

Biểu hiện của cơn bão giáp gồm sốt rất cao từ 40 độ C trở lên kèm toát mồ hôi, nhịp tim rất nhanh, suy tim kèm theo phù phổi (ứ dịch trong phổi, gây khó thở, thở nhanh...), phù chân hoặc mắt cá, hạ huyết áp, loạn nhịp tim. Người bệnh có các biểu hiện lo lắng, loạn thần, kích động, mê sảng, hôn mê, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng và vàng da.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây những biến chứng nghiêm trọng, tử vong do suy tim, loạn nhịp tim hoặc suy đa cơ quan. Một số biến chứng nguy hiểm khác gồm co giật, mê sảng, hôn mê, tăng men gan, rung nhĩ, huyết khối tắc mạch.

Bác sĩ kiểm tra tuyến giáp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người có nguy cơ cao mắc bệnh cường giáp như tuổi cao, suy giảm chức năng thần kinh, không sử dụng thuốc kháng giáp, chạy thận nhân tạo hoặc thở máy.

Bạn mắc bệnh cường giáp, nếu xuất hiện ít nhất hai dấu hiệu trong các dấu hiệu như nhịp tim nhanh, suy tim sung huyết, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chức năng gan, sốt cao, cần đến bệnh viện để bác sĩ chẩn đoán, điều trị.

Để phòng ngừa bão giáp, bạn cần vận động thể chất đều đặn, bổ sung lượng iốt thích hợp giúp ngăn ngừa rối loạn tuyến giáp. Tăng cường các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau xanh đậm và trái cây (nhất là nhóm quả mọng như dâu tây, việt quất...) hỗ trợ hạn chế tổn thương tế bào. Ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, tránh rượu bia, chất kích thích, không hút thuốc lá góp phần duy trì tuyến giáp khỏe mạnh.

BS.CKII Trần Thùy Ngân

Trưởng Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7