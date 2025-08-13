Cơ thể thay đổi thế nào khi uống sữa đậu nành

Uống sữa đậu nành thường xuyên hỗ trợ giảm huyết áp cao, cân bằng cholesterol, kiểm soát tình trạng viêm, giữ dáng thon gọn.

Giảm viêm

Đậu nành chứa isoflavone nguồn gốc thực vật có cấu trúc tương tự hormone sinh dục estrogen. Isoflavone cũng có đặc tính chống oxy hóa bằng cách loại bỏ các gốc tự do (các phân tử có thể gây hại DNA và tăng nguy cơ ung thư). Isoflavone trong sữa đậu nành đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng viêm, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Cải thiện cholesterol

Sữa đậu nành có khả năng cải thiện mức cholesterol nhờ hàm lượng protein thực vật, isoflavone cao. Đồ uống này không chứa cholesterol, hàm lượng chất béo bão hòa thấp, giàu chất béo không bão hòa, axit amin thiết yếu có lợi cho tim mạch.

Cân bằng huyết áp

Đậu nành giúp giảm huyết áp thông qua hàm lượng isoflavone. Chất dinh dưỡng này thúc đẩy mạch máu thư giãn, mở rộng, giảm áp lực lên thành mạch. Các hợp chất trong đậu nành còn hạn chế tình trạng viêm mạn tính - yếu tố góp phần gây ra các vấn đề tim mạch, bao gồm cả tăng huyết áp.

Đậu nành có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe tổng thể. Ảnh được tạo bởi AI

Duy trì cân nặng hợp lý

Đậu nành hỗ trợ duy trì cân nặng nhờ nguồn protein dồi dào, tạo cảm giác no, giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Tiêu thụ protein trong loại đậu này cũng cải thiện kháng insulin. Đây là tình trạng cơ thể không phản ứng với insulin để hấp thụ lượng đường trong máu như bình thường. Với hàm lượng carb thấp, đậu nành nguyên hạt có chỉ số đường huyết (GI) thấp, lành mạnh cho người bệnh tiểu đường.

Giảm các triệu chứng mãn kinh

Đậu nành làm giảm các triệu chứng mãn kinh nhờ hàm lượng isoflavone, có đặc tính tương tự estrogen. Isoflavone có thể liên kết với các thụ thể estrogen trong cơ thể, giúp cân bằng sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh, ngăn ngừa mệt mỏi, thay đổi tâm trạng, bốc hỏa, mất xương... Suy giảm estrogen khi mãn kinh khiến quá trình mất xương diễn ra nhanh hơn tái tạo. Ăn các sản phẩm từ loại đậu này có khả năng giảm nguy cơ loãng xương ở phụ nữ.

Ngoại trừ người bị dị ứng, đậu nành được coi là lựa chọn an toàn trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, loại đậu này chứa chất xơ không hòa tan gây đầy hơi, tiêu chảy. Chất xơ raffinose, stachyose làm trầm trọng thêm hội chứng ruột kích thích (IBS) - rối loạn tiêu hóa phổ biến.

Các sản phẩm từ đậu nành có thể ức chế chức năng tuyến giáp ở một số người, góp phần gây suy giáp. Người có bệnh lý tuyến giáp nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi ăn đậu nành thường xuyên.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)