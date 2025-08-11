Người mỡ máu cao nên ăn thịt đỏ thế nào

Người mỡ máu cao không nên ăn quá 70-100 g mỗi ngày, ưu tiên chế biến ít dầu mỡ để kiểm soát cholesterol hiệu quả.

Mỡ máu cao (rối loạn mỡ máu) là tình trạng các chỉ số lipid trong máu bất thường, bao gồm tăng cholesterol toàn phần, LDL-cholesterol (cholesterol xấu), triglyceride và giảm HDL-cholesterol (cholesterol tốt). Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều biến chứng tim mạch khác.

Theo BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, thịt đỏ như thịt bò, heo, cừu... cung cấp đạm chất lượng cao, giàu sắt, vitamin nhóm B. Tuy nhiên, người có mỡ máu cao cần lưu ý lượng thịt đỏ mỗi ngày không quá 70-100 g (khoảng 2-3 miếng nhỏ), tránh dùng hàng ngày. Ăn quá nhiều thịt đỏ, nhất là loại nhiều mỡ, có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL), triglyceride, gây xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Người bị rối loạn mỡ máu nên chọn phần thịt nạc thăn, nạc vai, bỏ mỡ trước khi chế biến. Ưu tiên luộc, hấp, áp chảo không dầu; hạn chế chiên, xào nhiều dầu hoặc nướng cháy cạnh vì có thể sinh ra chất oxy hóa có hại cho thành mạch. Hạn chế ăn kèm thịt đỏ với món nhiều cholesterol hoặc chất béo bão hòa như pate, xúc xích, thịt nguội, lòng, dồi, da heo, nước lèo béo nổi mỡ. Ăn kèm thịt đỏ với nhiều rau xanh, ngũ cốc.

Hạn chế ăn thịt đỏ để kiểm soát tốt cholesterol, tránh tăng mỡ máu. Ảnh: Trọng Nghĩa

Người bệnh không cần kiêng hoàn toàn thịt đỏ, vì có thể khiến thiếu hụt dinh dưỡng, nhất là đạm và sắt. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên thịt đỏ nấu chín dưới 500 g mỗi tuần.

Bác sĩ Yến Thủy khuyên người mỡ máu cao có kèm béo phì, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường cần kiểm soát tổng năng lượng trong khẩu phần hằng ngày. Người bệnh ưu tiên các loại đạm thực vật (đậu, hạt, nấm) và thịt trắng như cá, ức gà bỏ da giúp giảm gánh nặng chuyển hóa.

Người bệnh nên khám định kỳ, xét nghiệm máu để theo dõi chỉ số lipid máu, đồng thời ăn uống hợp lý, tăng cường vận động, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và cân nặng. Bổ sung thêm dưỡng chất thiên nhiên có lợi cho sức khỏe tim mạch như phytosterol giúp giảm hấp thu cholesterol ở ruột, omega-3 trong dầu cá, hạt chia, hạt lanh, GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ (policosanol), berberin. Hoạt chất này hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, bảo vệ mạch máu, phòng ngừa biến chứng tim mạch.

Trọng Nghĩa