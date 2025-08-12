5 món ăn uống giảm hormone căng thẳng, giúp ngủ ngon

Uống trà hoa cúc, ăn yến mạch, kiwi, chuối vào buổi tối có tác dụng thư giãn, làm dịu hệ thần kinh, ngủ sâu giấc hơn.

Cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài làm việc thì nồng độ cortisol tăng. Cortisol là "hormone căng thẳng" do tuyến thượng thận sản xuất, đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể phản ứng với stress, điều chỉnh tâm trạng, kiểm soát mức năng lượng, huyết áp, glucose... Một số loại thực phẩm khi ăn vào buổi tối có thể làm dịu tâm trí, kiểm soát mức độ căng thẳng, ngủ ngon.

Kiwi

Vitamin C, chất chống oxy hóa dồi dào trong kiwi giúp chống lại căng thẳng. Các hợp chất tự nhiên hỗ trợ sản xuất serotonin trong cơ thể, duy trì chất lượng giấc ngủ. Thói quen ăn 1-2 quả kiwi mỗi giờ trước khi đi ngủ góp phần ngủ sâu giấc, thức dậy tràn đầy năng lượng, sảng khoái vào buổi sáng.

Yến mạch

Ăn một bát cháo yến mạch ấm vào buổi tối thúc đẩy não bộ thư giãn. Các loại carbohydrate phức hợp có trong yến mạch như tryptophan (một loại axit amin), hỗ trợ sản xuất serotonin, melatonin giúp cơ thể điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Bạn nên thêm một vài hạt bí ngô hoặc rắc một chút quế vào yến mạch để mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng.

Trà hoa cúc

Uống một cốc trà hoa cúc ấm trước khi đi ngủ hỗ trợ thư giãn hệ thần kinh. Thêm một thìa cà phê mật ong vào đồ uống này để tạo nên vị ngọt tự nhiên, điều hòa lượng đường trong máu, dễ đi vào giấc ngủ.

Một số hợp chất trong trà hoa cúc có khả năng chống oxy tốt. Khi đi vào cơ thể, chúng tham gia vào quá trình trao đổi chất, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tim mạch. Đồ uống này giúp giải độc, thanh nhiệt cơ thể, tốt cho người thường xuyên bị nóng gan, nhiệt miệng, gặp các vấn đề về tiêu hóa.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp cung cấp protein, men vi sinh góp phần tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Đường ruột có mối liên hệ mật thiết với cách cơ thể xử lý căng thẳng nên duy trì sức khỏe của cơ quan này rất quan trọng. Thêm một vài loại quả mọng vào sữa chua để bổ sung chất chống oxy hóa hoặc thêm một chút quế để tạo nên vị thơm ngon.

Chuối

Quả chuối giàu magie, kali có thể làm dịu cơ bắp, hệ thần kinh. Hãy thử kết hợp chuối với một thìa bơ hạnh nhân hoặc bơ đậu phộng như một món ăn vặt ngon miệng, chứa nhiều chất béo lành mạnh và tryptophan, thúc đẩy giấc ngủ ngon. Loại quả này cung cấp một số chất chống oxy hóa như flavonoid, amin, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)