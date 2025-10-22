Có nên uống thuốc giảm đau khi đau đầu?

Tôi thường xuyên bị đau đầu, mỗi lần như vậy chỉ cần uống thuốc giảm đau là bớt. Uống lâu dài có ảnh hưởng gì không? (Bình Minh, Phú Thọ)

Trả lời:

Nhiều người có thói quen uống thuốc giảm đau ngay khi cơn đau đầu xuất hiện. Thuốc giúp giảm triệu chứng tức thời, không giải quyết được nguyên nhân. Khi hết tác dụng, cơn đau sẽ trở lại, thường có xu hướng dữ dội hơn.

Đau đầu là triệu chứng phổ biến, gần như ai cũng từng gặp. Tuy nhiên, đau đầu do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, thiếu ngủ, rối loạn vận mạch, viêm xoang, tăng huyết áp hoặc bệnh lý nội sọ nghiêm trọng. Tự ý dùng thuốc giảm đau khiến người bệnh chủ quan, dễ bỏ sót nguyên nhân thật sự.

Bác sĩ Thần kinh Đột quỵ khám cho người bệnh tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bạn không nên dùng thuốc giảm đau tùy tiện. Bởi hầu hết các loại thuốc thông dụng đều có tác dụng giảm đau, hạ sốt, kháng viêm. Nếu dùng đúng liều, ngắn hạn, thuốc hỗ trợ kiểm soát cơn đau hiệu quả. Nhưng nếu dùng liên tục nhiều ngày hoặc lặp lại nhiều lần trong tháng, thuốc giảm tác dụng khiến người bệnh có nguy cơ đau đầu do lạm dụng thuốc. Lúc này, cơn đau đầu có xu hướng dữ dội hơn. Lạm dụng thuốc còn gây hại cho gan, viêm loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, ảnh hưởng đến chức năng thận hoặc tế bào máu.

Cơn đau đầu kéo dài, kèm chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ hoặc yếu tay chân có thể là dấu hiệu của bệnh lý nguy hiểm như xuất huyết não, u não, viêm màng não... Nếu chỉ dùng thuốc để giảm cơn đau, bệnh có thể tiến triển âm thầm, khó kiểm soát khi phát hiện muộn.

Khi đau đầu nhẹ, bạn nên thử các biện pháp không dùng thuốc trước như nghỉ ngơi, uống đủ nước, hít thở sâu, tránh ánh sáng và tiếng ồn mạnh. Khi cơn đau không giảm, bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ và sử dụng thuốc giảm đau theo chỉ định. Tuyệt đối không nên dùng kéo dài hoặc phối hợp nhiều loại thuốc giảm đau khác nhau.

Nếu đau đầu tái diễn thường xuyên, tăng dần hoặc kèm theo các triệu chứng bất thường như buồn nôn, chóng mặt, sốt, nhìn mờ, tê yếu tay chân, bạn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Bác sĩ sẽ khám, xác định nguyên nhân và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

ThS.BS Lê Thế Phi

Khoa Thần kinh - Đột quỵ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội