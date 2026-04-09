Có nên thoa rượu khi trẻ nổi mề đay không?

Con tôi 12 tháng tuổi hay nổi mề đay. Tôi thường thoa kem kháng histamin và rượu trắng để giảm ngứa cho bé. Cách này dùng thường xuyên có an toàn không? (Ngọc, TP HCM)

Trả lời:

Mề đay ở trẻ là một phản ứng của da khi cơ thể giải phóng histamin trước tác nhân kích thích hoặc dị ứng. Biểu hiện thường gặp của bệnh mề đay là các sẩn hoặc mảng sưng phù, nổi gồ trên da, gây ngứa nhiều, đôi khi kèm cảm giác nóng rát. Các tổn thương này có thể xuất hiện nhanh, thay đổi vị trí và thường khỏi trong 24 giờ, dễ tái phát.

Nguyên nhân có thể do nhiễm siêu vi, nhiễm trùng, dị ứng thức ăn, dị ứng thuốc, côn trùng đốt, thay đổi thời tiết và một số trường hợp không xác định được nguyên nhân. Phần lớn trẻ mắc mề đay thường lành tính, nhưng nếu kèm các dấu hiệu như phù quanh mắt, môi, lưỡi hoặc khó thở, thở rít, khò khè, đau bụng, tụt huyết áp... cần đưa trẻ đi khám cấp cứu ngay để được xử trí kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Đình Huấn khám da cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Minh Tâm

Phụ huynh tự thoa kem kháng histamin và thoa rượu trắng lên da trẻ khi nổi mề đay không phải là cách an toàn, thậm chí nguy hiểm cho trẻ. Để điều trị mề đay ở trẻ, đầu tiên bác sĩ cần xác định nguyên nhân gây bệnh thông qua hỏi bệnh sử, tiền sử dị ứng và khám cho trẻ. Sau đó, bác sĩ kê toa có thuốc chống dị ứng và hướng dẫn cách phòng ngừa để giảm ngứa, giảm nổi mề đay.

Bạn nên giữ da trẻ sạch, cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, tránh gãi làm trầy xước da và không nên thoa thuốc khi chưa tham khảo tư vấn của bác sĩ. Đồng thời, bạn không nên làm theo cách truyền miệng dân gian như thoa rượu, đắp lá vì có thể gây kích ứng hoặc làm bệnh nặng hơn.

Thuốc kháng histamin dạng thoa da không khuyến cáo dùng cho trẻ nhỏ vì nguy cơ gây viêm da kích ứng, nhạy cảm ánh sáng, thậm chí hấp thu toàn thân dẫn đến tác dụng phụ (ngủ gà, ức chế thần kinh). Thoa rượu trắng dễ gây kích ứng, bỏng rát, khô da, làm da tổn thương nặng hơn, tăng nguy cơ ngộ độc rượu gây kích thích hay ức chế thần kinh trung ương.

Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu dị ứng nổi mề đay, phù môi, lưỡi, phù quanh mắt, khó thở, thở rít, khò khè, sốt cao, đau bụng, nôn ói, tụt huyết áp, mề đay lan rộng hoặc kéo dài trên 24 giờ. Trẻ cần được khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi (dị ứng Nhi, da liễu Nhi) để được đánh giá, xác định nguyên nhân và điều trị thích hợp.

ThS.BS Nguyễn Đình Huấn

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM