Có nên thoa kem chống nắng cho trẻ?

Con tôi 10 tuổi, có nên dùng kem chống nắng không và dùng thế nào để bảo vệ da hiệu quả khi nắng nóng? (Thanh, TP HCM)

Trả lời:

Trẻ có làn da mỏng, hàng rào bảo vệ da chưa hoàn thiện như người lớn nên dễ bị tổn thương bởi tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời. Tiếp xúc nắng thời gian dài gây sạm da, cháy nắng, tăng nguy cơ lão hóa sớm, bệnh lý da về lâu dài. Với trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, kem chống nắng là một trong những biện pháp bảo vệ cần thiết khi ra ngoài trời.

ThS.BS Nguyễn Đình Huấn tư vấn chăm sóc da mùa nắng nóng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Minh Tâm

Trẻ 10 tuổi thường xuyên đi ra ngoài lúc trưa, nắng nóng nên sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên, không nên lạm dụng hoặc dùng sai cách. Bé nên dùng kem chống nắng vật lý chứa zinc oxide hoặc titanium dioxide vì ít gây kích ứng hơn so với kem chống nắng hóa học.

Bạn nên chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp cho trẻ từ 30 đến 50. Thoa kem trước khi ra nắng khoảng 15-20 phút, đủ lượng ở các vùng da hở như mặt, cổ, tay, chân. Trẻ hoạt động ngoài trời lâu, bơi lội hoặc ra mồ hôi nhiều, nên thoa lại sau mỗi 2-3 giờ. Kết hợp biện pháp khác như đội mũ rộng vành, mặc áo dài tay, đeo kính râm và hạn chế ra nắng trong khung giờ nắng gắt (10h-16h).

Sau khi trẻ đi nắng về, bạn nên hướng dẫn bé rửa sạch da bằng nước mát, có thể dùng sữa rửa dịu nhẹ để loại bỏ kem chống nắng, bụi bẩn. Sau đó, dưỡng ẩm nhẹ để phục hồi hàng rào bảo vệ da. Trường hợp da có dấu hiệu đỏ, nóng rát, có thể chườm mát hoặc dùng sản phẩm làm dịu da phù hợp cho trẻ. Bé cần uống đủ nước để bù lại lượng nước mất do nắng nóng.

Nếu trẻ có tiền sử da nhạy cảm hoặc từng kích ứng với mỹ phẩm, bạn nên thử trước trên một vùng da nhỏ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn sản phẩm an toàn.

ThS.BS Nguyễn Đình Huấn

Khoa Nhi

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM