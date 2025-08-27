Da nhạy cảm nên dưỡng ẩm thế nào?

Da tôi thuộc loại nhạy cảm, rất dễ đỏ rát hoặc nổi mẩn khi dùng mỹ phẩm. Tôi nên chọn kem dưỡng ẩm như thế nào để vừa an toàn vừa cấp ẩm tốt? (Minh Châu, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Da nhạy cảm là tình trạng da dễ bị kích ứng, phản ứng mạnh với các tác nhân bên ngoài như mỹ phẩm, thời tiết, môi trường... Người có làn da này thường có các triệu chứng như đỏ rát, châm chích hoặc nổi mẩn khi sử dụng một số sản phẩm chăm sóc da.

Khi lựa chọn kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm, bạn nên ưu tiên các sản phẩm có công thức tối giản, chứa thành phần an toàn và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da. Các hoạt chất thường được khuyến nghị bao gồm ceramide, hyaluronic axit, glycerin, panthenol và niacinamide. Những thành phần này không chỉ giúp giữ ẩm, làm dịu da mà còn giảm khô ráp, cảm giác châm chích, đỏ rát. Bạn nên tránh xa các sản phẩm có hương liệu, cồn khô (alcohol denat, ethanol, isopropanol...), chất bảo quản mạnh hoặc màu nhân tạo vì chúng rất dễ khiến da nhạy cảm hơn.

Bác sĩ Thiện khám da cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bên cạnh thành phần, kết cấu sản phẩm cũng đóng vai trò quan trọng. Người có làn da nhạy cảm nên ưu tiên chọn kem dưỡng hoặc lotion mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây bít tắc lỗ chân lông. Nhằm hạn chế rủi ro, bạn nên thử sản phẩm trên một vùng da nhỏ (như sau tai hoặc mặt trong cổ tay) trước khi dùng cho toàn mặt.

Bạn cần duy trì dưỡng ẩm đều đặn hai lần mỗi ngày, rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ, tránh rửa bằng nước quá nóng và hạn chế chà xát mạnh. Trường hợp da kích ứng kéo dài, bạn nên đến các bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ khám và tư vấn sản phẩm, phương pháp điều trị phù hợp. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và sinh hoạt điều độ là những yếu tố then chốt giúp nâng cao sức khỏe làn da từ bên trong, hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên và tăng khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

ThS.BS Ngô Chí Thiện

Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM