Có nên lấy ráy tai thường xuyên không?

Ráy tai là chất tiết dạng sáp tự nhiên ở ống tai, được tạo thành từ bã nhờn, tế bào chết và mồ hôi. Dưới tác động của lông mao, ráy được đẩy ra ống tai ngoài, tự khô và bong tróc ra ngoài theo các hoạt động nhai, ngáp của cơ thể.

Ráy tai có tác dụng làm sạch, bôi trơn ống tai ngoài, ngăn bụi và vi khuẩn xâm nhập. Ráy tai chứa hàm lượng lysosome, glycoprotein, immunoglobulin, lipid, các nguyên tố vi lượng giúp diệt khuẩn. Độ pH cao trong ráy tai khiến sinh vật khó có thể phát triển.

Vệ sinh tai là thói quen tốt nhưng cần làm đúng cách để bảo vệ tai, tránh ảnh hưởng đến khả năng dẫn truyền âm thanh. Bạn không nên ngoáy tai hằng ngày, thay vào đó nên lấy ráy khi cảm thấy ráy tích tụ gây khó chịu, ù tai, nghe kém hoặc ngứa, thường không quá một lần mỗi tháng.

Lấy ráy quá thường xuyên dễ làm trầy xước ống tai, ống da tai bị khô, mất lớp bảo vệ tự nhiên, dễ viêm nhiễm hoặc kích ứng da gây ngứa nhiều, tổn thương cơ chế tự làm sạch. Vệ sinh tai không đúng cách có thể đẩy ráy vào sâu hơn gây bít tắc và nghe kém, tổn thương màng nhĩ. Khi tắm gội nếu nước không may vào tai, gây ngứa bạn nên nghiêng đầu để nước ra ngoài. Dùng tăm bông thấm cửa tai để sạch nước.

Không dùng vật sắc nhọn hoặc kẹp gắp để lấy ráy vì có thể gây trầy xước hoặc thủng màng nhĩ. Khi cần vệ sinh tai, hãy chọn nơi yên tĩnh, tránh để trẻ nhỏ hoặc người khác va chạm trong lúc thực hiện để hạn chế nguy cơ chấn thương tai.

Một số người có cơ địa tiết nhiều ráy tai (nhất là dạng ráy ướt hoặc đặc), nếu không được vệ sinh đúng cách, ráy tích tụ và hình thành nút ráy tai, giảm thính lực tạm thời, gây ù tai. Khi đó, người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ làm sạch bằng dụng cụ chuyên dụng, thay vì tự ngoáy tai tại nhà.

