Ù tai sau khi nghe âm thanh lớn có phải thủng màng nhĩ?

Tôi bị ù tai hai ngày nay, kể từ lúc đứng cạnh loa khi đi xem đại nhạc hội. Tôi bị thủng màng nhĩ phải không, có cần phẫu thuật vá lại? (Kim Trang, 25 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Màng nhĩ là một lớp màng mỏng trong suốt hình bầu dục, có độ đàn hồi tốt, độ dày trung bình khoảng 0,1 mm. Triệu chứng thủng màng nhĩ gồm đau tai (mức độ từ nhẹ đến nặng) có thể khởi phát ngay sau thủng nhĩ hoặc lâu hơn, tai chảy dịch hoặc chảy mủ, suy giảm thính lực từ nhẹ đến nặng. Người bệnh có thể bị ù tai, cảm giác đầy tai, buồn nôn, nôn, chóng mặt.

Thủng màng nhĩ do nhiều nguyên nhân, bao gồm chấn thương vật lý như dị vật tai hoặc côn trùng chui vào tai, chấn thương do áp suất như đi máy bay và lặn biển... Tai bị tác động đột ngột bởi âm thanh có cường độ quá lớn như tiếng nổ, tiếng pháo, loa công suất lớn ở khoảng cách gần, sóng âm thanh tạo ra áp lực đột ngột, vượt khả năng co giãn của màng nhĩ có thể làm rách, thủng màng nhĩ hoặc tổn thương tế bào lông trong ốc tai - nơi tiếp nhận và dẫn truyền âm thanh lên não.

Mức độ tổn thương phụ thuộc vào cường độ, khoảng cách nguồn âm thanh. Âm thanh càng mạnh và càng gần thì nguy cơ thủng nhĩ càng cao. Khi đó, bạn có thể bị ù tai, nghe kém đột ngột, cảm giác đau nhói trong tai. Khi lỗ thủng lớn, người bệnh có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng ve hoặc chảy dịch, chảy máu nhẹ trong tai. Nếu chỉ tổn thương tế bào ốc tai, màng nhĩ không thủng nhưng người bệnh vẫn có thể nghe kém hoặc ù kéo dài.

Bác sĩ Nguyên (phải) đang phẫu thuật vá nhĩ cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu sau hai ngày tình trạng ù tai chưa giảm, bạn nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ soi màng nhĩ và kiểm tra thính lực đồ. Trong thời gian này, bạn nên giữ tai khô, không ngoáy tai, không để nước vào tai và tránh nghe âm thanh lớn để màng nhĩ có thời gian hồi phục.

Trường hợp màng nhĩ bị thủng nhẹ có thể tự lành khi chăm sóc kỹ theo hướng dẫn bác sĩ hoặc điều trị nội khoa. Bác sĩ thường căn cứ vào nguyên nhân, thời gian và tình trạng kích thước lỗ thủng để xác định khả năng màng nhĩ có thể tự lành. Trường hợp màng nhĩ không thể tự lành hoặc thủng màng nhĩ kèm viêm tai giữa... người bệnh được điều trị ổn định đợt nhiễm trùng và phẫu thuật vá màng nhĩ.

ThS.BS.CKI Nguyễn Trung Nguyên

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM