Ngứa tai thường xuyên cảnh báo bệnh gì?

Tôi bị ngứa tai liên tục, nhất là sau khi tắm gội, càng dùng tăm bông càng ngứa hơn. Nguyên nhân do đâu, có phải mắc bệnh gì về tai không? (Linh Lan, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sau khi tắm hoặc bơi, nước đọng trong ống tai, nếu không vệ sinh kỹ sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển, gây viêm nhiễm, ngứa tai. Tình trạng này cũng có thể do dùng dụng cụ cứng, không được vệ sinh để lấy ráy tai hàng ngày. Dùng tăm bông nhiều lần trong ngày làm rụng lông ở tai, gây tổn thương cơ chế tự làm sạch, kích ứng da ống tai, gây ngứa.

Ráy tai tích tụ quá nhiều làm tắc nghẽn, kích thích da ống tai, tạo môi trường cho vi khuẩn, nấm phát triển, khiến viêm nhiễm. Dị ứng dầu gội, sữa tắm, dầu xả, tai nghe, máy trợ thính hoặc trang sức cũng có thể là nguyên nhân.

Bạn cũng có thể bị ngứa tai do viêm tai ngoài hoặc viêm tai giữa (tai nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm). Lúc này, triệu chứng đi kèm thường gồm chảy dịch tai, đau nhức tai, tai có mùi hôi, nghe kém... Các bệnh da như viêm da cơ địa (eczema), vảy nến hoặc viêm da tiết bã nhờn dễ ảnh hưởng đến da vùng tai, gây ngứa và bong tróc.

Bác sĩ Tường nội soi tai cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để giảm ngứa tai và phòng tránh các bệnh về tai, bạn tránh sử dụng tăm bông, vật cứng để lấy ráy tai. Sau khi tiếp xúc với nước, nên làm khô tai nhẹ nhàng bằng cách nghiêng đầu, dùng khăn mềm lau và thấm bớt nước. Nếu đã ngưng sử dụng tăm bông một thời gian nhưng vẫn không ngứa tai hoặc xuất hiện các triệu chứng đau nhức tai, chảy dịch tai, tai có mùi hôi, ù tai, nghe kém, bạn nên đến bác sĩ khoa Tai Mũi Họng để khám.

ThS.BS.CKI Trương Trí Tường

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM