Có cần tháo nẹp vít sau khi liền xương?

Em năm nay 27 tuổi, bị gãy xương do tai nạn giao thông. Bác sĩ có bắt nẹp vít vào xương để điều trị.

Em muốn hỏi là sau khi liền xương thì có cần tháo nẹp vít không? (Nguyễn Hùng, Vĩnh Long)

Trả lời:

Các dụng cụ kết hợp xương bao gồm đinh, nẹp, vít... thường được làm từ thép không gỉ và phủ bên ngoài bằng một lớp coban hoặc titanium để tránh ảnh hưởng về mặt y tế. Các dụng cụ này có nhiệm vụ nắn chỉnh hai đầu xương gãy về lại đúng vị trí vốn có, cố định bất động để giúp xương nhanh lành hơn và phục hồi chức năng ban đầu. Vì vậy, sau khi liền xương, các dụng cụ này đã mất đi tác dụng và nên được lấy ra khỏi cơ thể.

Thông thường, đối với những trường hợp sử dụng đinh nẹp nhỏ, có thể tháo ra sau 6 tháng và sau 1 - 1,5 năm đối với những loại vít, đinh, nẹp lớn hoặc đinh nội tủy. Người bệnh nên lưu ý tái khám đúng hẹn để kiểm tra tình trạng xương và tháo nẹp vít đúng thời điểm. Vì nếu tháo dụng cụ quá sớm, tổn thương ở xương chưa lành hẳn, người bệnh có nguy cơ gãy xương trở lại sau khi tháo nẹp vít. Ngược lại, nếu tháo quá trễ, canxi do cơ thể sản sinh ra đã bám chặt vào xung quanh nẹp vít, gây khó khăn cho việc lấy dụng cụ kết hợp xương ra và làm tăng nguy cơ nứt, gãy xương.

Đồng thời, người bệnh còn có thể phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe khác như nhiễm kim loại nặng do các vật chất kim loại của dụng cụ kết hợp xương phân tán ra và đi vào trong cơ thể; cảm thấy đau buốt, khó chịu khi thời tiết trở lạnh vì nẹp vít làm bằng kim loại, bị giảm nhiệt do thay đổi thời tiết. Đặc biệt, trong một số trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định tháo dụng cụ kết hợp xương nếu có hiện tượng cấn do đinh nẹp, hoặc đau nhức, xuất hiện dị ứng...

Sau khi tháo dụng cụ kết hợp xương, người bệnh có thể sinh hoạt và làm việc bình thường. Tuy nhiên, đối với những trường hợp phải sử dụng nẹp vít quá dài, bắt từ 10 - 15 vít vào xương thì sau 2 - 3 tháng, người bệnh mới có thể vận động mạnh trở lại.

Để đẩy nhanh tốc độ phục hồi, người bệnh nên chú ý vận động và tập vật lý trị liệu theo sự hướng dẫn của các chuyên gia y tế. Ngoài ra, tăng cường các loại thực phẩm như tôm cua, sữa, trứng, rau củ quả và các loại trái cây giàu vitamin C... cũng giúp ích cho quá trình phục hồi.

ThS.BS.CKI Mai Hoàng Dương

Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống BVĐK Tâm Anh