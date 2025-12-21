Có cần khám tiền mang thai trước khi bầu lần hai không?

Tôi sinh con đầu bình thường thì có cần khám tiền mang thai ở lần tiếp theo không hay có thể bỏ qua bước này? (Mỹ, 31 tuổi)

Sinh con đầu lòng khỏe mạnh không đảm bảo các lần mang thai tiếp theo an toàn tuyệt đối, nhất là khi tiền sử gia đình có bất thường. Khám tiền mang thai giúp tầm soát nguy cơ liên quan đến sự thay đổi của cơ thể mẹ sau lần sinh đầu tiên, sàng lọc gene để dự phòng sinh con mắc bệnh di truyền. Cụ thể, xác định tình trạng di truyền giúp vợ chồng biết chính xác có mang gene bất thường không, bao gồm bệnh phổ biến như Thalassemia, teo cơ tủy, xơ nang, Phenylketon niệu (không dung nạp đạm)...

Nếu vợ chồng cùng mang gene lặn (người lành mang gene bệnh), khả năng sinh con mắc bệnh là 25% ở mỗi thai kỳ. Xác suất này hoàn toàn độc lập với những lần mang thai trước, dù bạn sinh một, hai hay ba bé khỏe mạnh cũng không loại trừ nguy cơ đối với thai kỳ tiếp theo.

Trường hợp cặp đôi chưa từng sàng lọc di truyền nên chủ động xét nghiệm trước lần mang thai này nhằm đánh giá chính xác nguy cơ. Người mắc bệnh di truyền vẫn có thể sinh con khỏe mạnh nếu có kế hoạch quản lý thai kỳ phù hợp.

Khi khám tầm soát trước mang thai, người mẹ được đánh giá sự phục hồi của cơ quan sinh sản, đặc biệt từng sinh mổ hoặc có tổn thương tầng sinh môn nặng. Từ tình trạng vết mổ, độ dày, kết cấu sẹo, bác sĩ tiên lượng nguy cơ nhau cài răng lược hoặc vỡ tử cung ở thai kỳ mới.

Bác sĩ cũng kiểm tra sức khỏe tổng quát, chức năng gan, thận, tim mạch, bệnh lý mạn tính hoặc tiềm ẩn như đái tháo đường, tăng huyết áp, thiếu máu... để điều trị kịp thời, đảm bảo an toàn cho thai kỳ tiếp theo. Những vấn đề thai kỳ lần trước cũng được xem xét còn tồn tại không như thiếu máu, đái tháo đường, tăng huyết áp... để điều trị đầy đủ trước khi mang thai.

Xét nghiệm máu kiểm tra sức khỏe tiền mang thai. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Khám tiền mang thai còn giúp phát hiện các bệnh phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, polyp... có thể ảnh hưởng đến quá trình thụ thai, mang thai. Xác định các nguy cơ tái phát trong thai kỳ như sinh non, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ... để có biện pháp dự phòng, theo dõi đặc biệt ngay từ đầu.

Từ những thông tin trên, bác sĩ tư vấn thời điểm mang thai tối ưu, hướng dẫn bổ sung axit folic, canxi hoặc sắt... tùy theo thể trạng của mỗi người, kiểm soát yếu tố nguy cơ để thai kỳ diễn ra thuận lợi, mẹ sinh con khỏe mạnh.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo

Chuyên khoa Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7