Chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm ngày 5 hay 6 tốt hơn?

Tôi có hai phôi ngày 5 và 1 phôi ngày 6, chọn loại nào chuyển vào tử cung thì cơ hội thành công thụ tinh ống nghiệm cao hơn? (Thái An, Phú Thọ)

Trả lời:

Phôi ngày 5 là những phôi phát triển tới giai đoạn phôi nang vào ngày thứ 5 sau khi trứng được thụ tinh. Trong chu kỳ thụ thai tự nhiên, phôi thai di chuyển vào buồng tử cung ở khoảng thời gian này, do đó chuyển phôi ngày 5 được xem là phù hợp với sinh lý sinh sản của người phụ nữ. Nhiều nghiên cứu cho thấy phôi ngày 5 có tỷ lệ làm tổ và mang thai lâm sàng cao hơn so với phôi ngày 6, đặc biệt trong trường hợp chuyển phôi tươi.

Trong khi đó, phôi ngày 6 là những phôi có tốc độ phát triển chậm hơn đôi chút song không có nghĩa là chất lượng kém. Thực tế, nhiều em bé khỏe mạnh đã chào đời từ những phôi ngày 6. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở sự đồng bộ giữa phôi và nội mạc tử cung tại thời điểm chuyển. Nếu chuyển phôi tươi, phôi ngày 6 có thể "lệch nhịp" so với thời điểm tử cung sẵn sàng tiếp nhận. Tuy nhiên, với kỹ thuật trữ đông (thủy tinh hóa) và chuẩn bị nội mạc tử cung theo chu kỳ, sự khác biệt giữa phôi ngày 5 và ngày 6 không quá lớn.

Bác sĩ IVF Tâm Anh đang chuẩn bị chuyển phôi vào tử cung người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trường hợp có cả phôi ngày 5 và ngày 6 như bạn, bác sĩ cân nhắc để đưa ra lựa chọn phù hợp. Ngoài chất lượng phôi còn có các yếu tố như độ dày và độ tiếp nhận của nội mạc tử cung, tuổi và sức khỏe của người phụ nữ, tiền sử thất bại IVF hoặc các bệnh lý đi kèm. Bác sĩ dựa vào tình trạng cụ thể của người bệnh để đưa ra quyết định phù hợp, tối ưu cơ hội đậu thai. Thông thường, nếu phôi ngày 5 và ngày 6 cùng chất lượng, phôi ngày 5 vẫn được ưu tiên do tỷ lệ thành công cao hơn. Nhưng trong những chu kỳ trữ phôi, cả phôi ngày 5 và phôi ngày 6 đều có thể mang lại hiệu quả tương tự nếu chuyển đúng thời điểm.

Bạn không nên lo lắng quá mức nếu bác sĩ chỉ định chuyển phôi ngày 6, bởi chúng là phôi nang nên vẫn có khả năng đậu thai cao.

Ths.BS Nguyễn Lệ Thủy

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội