Giấc ngủ ảnh hưởng đến chuyển phôi như thế nào?

Tôi 32 tuổi, chuẩn bị chuyển phôi, bác sĩ dặn ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm và sinh hoạt khoa học. Tôi làm ca đêm, thường ngủ bù khoảng 6 tiếng thì có ảnh hưởng không? (Trần Hương, 32 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tổng thể và sức khỏe sinh sản. Thiếu ngủ hoặc ngủ không chất lượng có thể làm xáo trộn nồng độ các hormone quan trọng liên quan đến sinh sản bao gồm estrogen và progesterone. Sự cân bằng các hormone này rất cần thiết cho quá trình chuẩn bị niêm mạc tử cung và khả năng tiếp nhận phôi. Thiếu ngủ còn làm tăng hormone stress như cortisol, ảnh hưởng tiêu cực đến hormone sinh sản và môi trường tử cung.

Quá trình thụ tinh ống nghiệm (IVF), chuyển phôi gây căng thẳng, đồng thời sử dụng thuốc trong quá trình điều trị có thể dẫn đến một số tác dụng phụ hoặc khó chịu. Giấc ngủ đủ và sâu giúp cơ thể phục hồi, tâm trí thư giãn, giảm lo lắng và stress. Thiếu ngủ còn có thể gián tiếp cải thiện lưu thông máu đến các cơ quan, bao gồm tử cung, tốt cho sự phát triển của niêm mạc tử cung và cung cấp dưỡng chất cho phôi sau khi làm tổ. Ngủ đủ giấc giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm nguy cơ viêm nhiễm hoặc phản ứng miễn dịch không mong muốn.

Trường hợp của bạn phải làm việc ca đêm và ngủ 6 tiếng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và sau chuyển phôi vì đi ngược lại nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Dù bạn đã ngủ bù vào ban ngày, giấc ngủ này thường không đủ chất lượng và số lượng so với khuyến nghị 7-9 tiếng. Thiếu ngủ gây căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và khả năng phục hồi của cơ thể.

Giấc ngủ bù vào ban ngày thường không đảm bảo chất lượng, có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển phôi. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Bạn nên cân nhắc chuyển sang làm việc ca ngày hoặc xin nghỉ ít nhất 1-2 tháng trước khi bắt đầu chu kỳ IVF và ít nhất khoảng 2 tuần sau chuyển phôi để cơ thể có thời gian điều chỉnh lại nhịp sinh học, ổn định hormone.

Nếu không thể ngừng làm ca đêm, hãy cố gắng tạo môi trường ngủ lý tưởng ban ngày giống ban đêm như dùng rèm cản sáng dày hoặc miếng che mắt để chặn ánh sáng ban ngày, sử dụng nút bịt tai để chặn tiếng ồn xung quanh. Giữ nhiệt độ phòng ngủ mát mẻ và thoải mái. Cố gắng đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, kể cả những ngày không làm ca đêm để tạo ra một chu kỳ đều đặn cho cơ thể.

Trước khi ngủ hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính, tivi, bởi ánh sáng xanh ức chế sản xuất melatonin. Tránh uống cà phê, trà, nước ngọt có ga và rượu bia, thay vào đó ăn nhẹ bằng thực phẩm dễ tiêu hóa, có thể tắm nước ấm, đọc sách giấy, nghe nhạc nhẹ hoặc thực hiện các bài tập hít thở sâu để thư giãn.

Cơ thể mỗi người khác nhau và ảnh hưởng của giấc ngủ trên sức khỏe sinh sản của mỗi người cũng khác nhau. Hãy trao đổi với bác sĩ điều trị IVF của bạn về lịch làm việc để được đưa ra những lời khuyên cá nhân hóa tốt nhất.

ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8