Chứng ngưng thở khi ngủ gây ra các hệ lụy cho mắt

Ngưng thở khi ngủ nếu không điều trị có thể gây ra các các tác động về mắt như khô mắt, hội chứng mí mắt mềm, phù nề.

Ngưng thở lúc ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ. Người mắc chứng bệnh này có hàng trăm lần ngừng thở không tự chủ mỗi đêm. Theo VeryWellHealth, các nghiên cứu cho thấy chứng ngưng thở khi ngủ không được điều trị sẽ dẫn đến các tác động sinh lý trên cơ thể, chẳng hạn như: oxy thấp, biến động nhãn áp và nội sọ. Theo thời gian, các bệnh lý về mắt như đột quỵ mắt, phù nề, tăng nhãn áp... dẫn đến mù lòa.

Một số rối loạn về mắt liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ là do thiếu oxy (oxy thấp). Khi bị ngưng thở trong lúc ngủ, độ bão hòa oxy trong máu giảm xuống, đến khi bắt đầu thở trở lại thì lượng oxy nhanh chóng tăng lên. Sự dao động liên tục của nồng độ oxy tác động đến áp suất trong mắt, dẫn đến phản ứng viêm.

Hội chứng khô mắt

Hội chứng khô mắt là một trong những bệnh về mắt phổ biến nhưng ít nghiêm trọng ở những người bị chứng ngưng thở khi ngủ. Tuy vậy, bệnh khô mắt vẫn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người người bệnh, cần phải chữa trị kịp thời.

Thiết bị theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ. Ảnh: Freepik

Hội chứng mí mắt mềm

Các bác sĩ chuyên khoa mắt xem hội chứng mí mắt mềm là dấu hiệu cảnh báo chứng ngưng thở khi ngủ chưa được chẩn đoán. Ở những người mắc hội chứng này, mí mắt trên lỏng lẻo bất thường, nghĩa là có thể căng ra, đàn hồi hoặc quay từ trong ra ngoài. Điều này dẫn đến các triệu chứng ngứa mắt và khô mắt.

Phù nề

Phù nề là sưng một hoặc cả hai đĩa thần kinh thị giác. Sưng phù có thể dẫn đến mù lòa. Phù gai thị có thể do tăng huyết áp nội sọ vô căn (IIH), có nghĩa là tăng áp lực dịch tủy sống xung quanh não khi không có khối u não, chảy máu hoặc rối loạn đã biết. Học viện Nhãn khoa Mỹ ghi nhận mối liên hệ giữa chứng ngưng thở khi ngủ và tăng huyết áp nội so vô căn. Mức độ carbon dioxide trong cơ thể có thể tăng lên tương đối do quá trình thở bị gián đoạn do ngưng thở khi ngủ.

Tắc tĩnh mạch võng mạc (RVO)

Tắc tĩnh mạch võng mạc (RVO) là một nguyên nhân khác gây mất thị lực. Sự tắc nghẽn trong các tĩnh mạch nhỏ mang máu ra khỏi võng mạc có thể dẫn đến mù lòa. RVO phổ biến hơn ở những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ.

Người ta tin rằng sự gián đoạn nhịp thở do ngưng thở khi ngủ dẫn đến tình trạng thiếu oxy, tăng áp lực nội sọ và viêm nhiễm, do đó có thể gây tắc nghẽn các tĩnh mạch nhỏ xung quanh mắt. RVO là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây mù do bệnh mạch máu ở võng mạc, sau bệnh võng mạc tiểu đường.

Bệnh tăng nhãn áp

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, mức độ nghiêm trọng của chứng ngưng thở khi ngủ có liên quan đến bệnh tăng nhãn áp. Những người bị bệnh tăng nhãn áp có áp lực trong mắt cao, gây tổn thương dây thần kinh thị giác. Điều này dẫn đến mất thị lực ngoại vi. Theo thời gian, trường thị giác ngày càng nhỏ đi và cuối cùng có thể dẫn đến mù toàn bộ. Chứng ngưng thở khi ngủ dẫn đến bệnh tăng nhãn áp do tình trạng thiếu oxy tái diễn (oxy thấp) và stress oxy hóa, làm tổn thương dây thần kinh thị giác.

Bệnh võng mạc ung thư trung tâm (CSR)

Bệnh võng mạc huyết thanh trung tâm (CSR) xảy ra khi có sự tích tụ chất lỏng dưới võng mạc, dẫn đến bong võng mạc. Điều này dẫn đến tầm nhìn trung tâm mờ, nhìn màu không chính xác, tầm nhìn méo mó... Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng CSR phổ biến hơn ở những người bị ngưng thở khi ngủ.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)