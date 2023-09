Chữa són tiểu bằng liệu pháp phản hồi sinh học

TP HCMChị Nga, 33 tuổi, tiểu không kiểm soát sau sinh con thứ hai, được bác sĩ dùng máy tập phục hồi chức năng sàn chậu, cải thiện tình trạng són tiểu.

Ngày 29/9, ThS.BS Trần Nguyễn Phương An, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết người bệnh són tiểu mức độ nhẹ do sa bàng quang độ 1, cơ vùng sàn chậu tổn thương sau quá trình mang thai và sinh nở. Đây là bệnh rối loạn chức năng sàn chậu, xảy ra khi cơ, dây chằng hoặc mạc treo vùng chậu suy yếu do mang thai, sinh nở hoặc do các hoạt động làm việc nặng hàng ngày gây ảnh hưởng.

Chị Nga có nhu cầu sinh thêm con, bác sĩ điều trị bằng liệu pháp phản hồi sinh học không xâm lấn bằng máy tập sàn chậu (Biofeedback). Đây là phương pháp điều chỉnh hành vi với kỹ thuật điều phối quan sát. Máy ghi nhận những cơn co thắt trong quá trình tập luyện của bệnh nhân và được thể hiện trên màn hình khi trị liệu. Qua đó, bác sĩ quan sát, điều chỉnh cường độ, nhịp độ thích hợp.

Phương pháp vật lý trị liệu này giúp người bệnh quan sát được quá trình luyện tập, qua đó kiểm soát, tăng cường sức cơ vùng tầng sinh môn. Bác sĩ An cho biết thông thường không thể quan sát nhóm cơ vùng tầng sinh môn, do đó, khó tập cho nhóm cơ này chính xác. Tập với máy sẽ nâng cao hiệu quả nhiều lần so với tự tập kegel tại nhà.

Bác sĩ điều trị cho chị Nga bằng máy tập sàn chậu có chế độ kích thích điện cơ và phản hồi sinh học. Ảnh: Tuệ Diễm

Song song với tập qua máy Biofeedback, người bệnh được điều trị bằng phương pháp kích thích điện cơ vùng tầng sinh môn. Quá trình kích thích điện đảm bảo bệnh nhân dễ chịu và cảm giác giật hay co kéo. Nguồn điện nhẹ và an toàn, kích hoạt tại chỗ trong vòng bán kính 5 cm tác động quanh khu vực sàn chậu, không ảnh hưởng cơ quan khác. Phương pháp sử dụng cho người bệnh trẻ bị sa sinh dục mức độ nhẹ, gây són tiểu và ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng.

Liệu trình chữa trị cho chị Nga kéo dài ba lần, mỗi lần cách nhau 2-3 tuần. Người bệnh kết hợp tập luyện kegel duy trì mỗi ngày. Các bài tập vật lý trị liệu phục hồi cơ sàn chậu bằng kích điện tại bệnh viện Tâm Anh được thiết kế theo từng bệnh nhân.

Sau ba tháng điều trị, chị Nga cải thiện 80% tình trạng són tiểu, bác sĩ tiếp tục sử dụng phác đồ laser vùng kín.

Bác sĩ An dẫn nghiên cứu đăng tải trên tạp chí PubMed Central do bệnh viện tại Trung Quốc thực hiện năm 2023 trên 100 sản phụ sau sinh cho thấy bài tập kegel kết hợp kích thích điện điều trị hiệu quả rối loạn chức năng sàn chậu sau sinh.

Bác sĩ Phương An lập trình bài tập cho các phụ nữ phục hồi sàn chậu sau sinh. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Kích thích điện cơ ứng dụng trong điều trị các bệnh xương khớp, thần kinh, phục hồi chức năng, sàn chậu. Dòng điện có tác dụng lên hệ cơ, thần kinh và mạch máu.

Bác sĩ Phương An cho biết phương pháp chống chỉ định với bệnh nhân nhiễm trùng niệu, viêm âm đạo, trực tràng, sốt, táo bón, trong kỳ kinh nguyệt. Người gắn máy tạo nhịp tim, rối loạn nhịp tim, gắn kim loại như khớp giả, niềng răng, mang thai... không nên sử dụng.

Tuệ Diễm