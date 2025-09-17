Chọn giày thế nào bảo vệ bàn chân

Đứng thẳng và nhờ người đo các thông số của bàn chân, chọn giày theo kích thước bàn chân lớn hơn và nhớ chừa lại khoảng trống trước mũi giày để hạn chế cọ xát.

Giày dép đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bàn chân. Đi giày không vừa vặn có thể gây ra té ngã, đau khớp ngón chân hay lòng bàn chân, thậm chí biến dạng bàn chân. Để chọn được đôi giày phù hợp chân, bạn nên đến trực tiếp cửa hàng và thực hiện các bước sau.

Đo chân

Hãy ghi lại các số đo hiện tại gồm chiều dài, chiều rộng, chiều dài vòm bàn chân. Không nên dùng số đo của những năm trước bởi dây chằng, mô liên kết xương có xu hướng giãn ra khi bạn già đi. Các mô khác ở bàn chân cũng có thể thay đổi khiến bàn chân thay đổi hình dạng và kích thước. Đi giày không đúng kích cỡ có thể dẫn đến đau chân.

Hãy đo chân vào cuối ngày. Hầu hết mọi người bị sưng ở bàn chân vào cuối ngày, nhất là sau khi hoạt động như đứng, đi bộ hoặc chạy. Để đảm bảo kích thước bàn chân của bạn được đo chính xác, hãy tham gia một hoạt động trong ngày, sau đó đo chân và thử giày vào cuối ngày. Nếu chọn giày vào đầu ngày, bạn có thể sẽ mua phải đôi giày quá chật.

Đứng thẳng khi đo chân. Cách đứng có thể ảnh hưởng đến kích thước và hình dạng bàn chân. Khi đứng, bàn chân sẽ xòe rộng hơn. Tốt nhất nên nhờ người khác đo giúp, do bạn chỉ có thể đo chính xác nếu đứng thẳng và nhìn thẳng về phía trước với trọng lượng dồn lên bàn chân.

Đo chiều dài vòm chân. Đây là một phần quan trọng của việc chọn giày vừa vặn. Chiều dài vòm chân được đo từ gót chân đến phần mu bàn chân - nơi khớp ngón chân cái uốn cong. Độ cong của ngón chân cái phải trùng với độ cong của giày. Đi cả hai chân vào giày, nhấc chân lên bằng mũi chân. Nếu bạn cảm thấy giày bị cong trước hoặc sau khớp ngón chân cái thì giày không vừa với chiều dài vòm chân của bạn.

Chọn giày vừa với bàn chân lớn hơn. Hai bàn chân không giống hệt nhau. Thông thường, một bàn chân sẽ lớn hơn bàn chân kia một chút. Hãy mua giày vừa với bàn chân lớn hơn. Bạn có thể dùng miếng đệm hoặc miếng lót để lấp đầy khoảng trống trong giày cho bàn chân nhỏ hơn.

Nên đo chân và thử giày trực tiếp tại cửa hàng để chọn được đôi giày phù hợp. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Cách thử giày

Mang tất phù hợp. Hãy đi loại tất mà bạn thường đi với loại giày đang thử. Ví dụ đi tất thể thao với giày thể thao. Độ dày của tất ảnh hưởng lớn đến độ vừa vặn của giày.

Chừa lại khoảng 1,25 cm ở phía trước giày. Khoảng cách giữa đầu ngón chân dài nhất và mũi giày nên là 1,25 cm. Nếu bạn có bàn tay nhỏ, khoảng cách này tương đương với đầu ngón trỏ. Nếu bạn có bàn tay lớn, khoảng cách này tương đương với đầu ngón út. Với nhiều người, ngón chân cái là ngón chân dài nhất. Một số người có ngón chân thứ hai dài hơn. Hãy đảm bảo bạn đo theo ngón chân dài nhất của mình.

Chừa lại khoảng 0,4 cm ở phía sau giày. Bạn không nên để gót giày quá chật bởi có thể gây kích ứng da và phồng rộp.

Chọn giày có khoảng trống ở phần mũi giày. Ngón chân cần không gian để cử động, tránh các vấn đề như mụn chai (khối mô dày lên ở bàn chân), vết chai (những vùng da dày lên, lớn hơn), u dây thần kinh (sự phát triển của mô thần kinh giữa các ngón chân).

Đi bộ với cả hai giày. Hãy dành thời gian đi thử giày quanh cửa hàng. Thử trên nhiều bề mặt khác nhau như thảm và gạch.

Giày phải tạo cảm giác thoải mái ngay lập tức. Đừng mua những đôi giày không thoải mái với hy vọng chúng sẽ dần vừa vặn với chân bạn.

Chọn giày buộc dây để dễ điều chỉnh vừa chân hơn. Chúng cũng dễ giữ chặt chân hơn. Giày không dây sẽ không thể điều chỉnh nếu chân bạn bị sưng.

Hạn chế giày cao gót. Để ngăn ngừa các vấn đề về chân, nên tìm những đôi giày có gót không quá 3,5 cm. Gót cao gây áp lực lớn lên phần trước bàn chân có thể dẫn đến đau chân sau này.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)