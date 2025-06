Choáng váng có phải dấu hiệu hạ đường huyết?

Tôi bị tiểu đường ba năm, đang dùng thuốc và ăn kiêng, thỉnh thoảng bị choáng váng. Đây có phải dấu hiệu hạ đường huyết do tiểu đường không? (Mỹ Hà, Long An)

Trả lời

Hạ đường huyết tiểu đường xảy ra khi người mắc bệnh tiểu đường không có đủ đường (glucose) trong máu. Lúc này, lượng đường trong máu dưới 70 mg/dL. Nguyên nhân gây hạ đường huyết do bệnh tiểu đường gồm dùng quá nhiều insulin hoặc thuốc tiểu đường, không ăn đủ, hoãn hoặc bỏ bữa, tập thể dục cường độ cao, tự điều chỉnh thuốc, uống rượu. Người bị tiểu đường thường phải sử dụng thuốc hoặc insulin để kiểm soát đường huyết ổn định. Tuy nhiên, nếu trong máu quá nhiều insulin có thể khiến lượng đường trong máu giảm quá thấp, dẫn đến hạ đường huyết.

Triệu chứng hạ đường huyết do bệnh tiểu đường thường gặp gồm run lẩy bẩy, chóng mặt, đổ mồ hôi, đói, khó chịu, lo lắng hoặc căng thẳng, nhức đầu, nhịp tim đập nhanh. Nếu hạ đường huyết nhẹ, bạn cần cung cấp ngay thực phẩm có chứa glucose qua đường ăn hoặc uống để làm tăng đường huyết lên nhanh đến mức an toàn. Bạn có thể thử ăn 2-3 viên đường glucose, 1/2 cốc nước hoa quả, một cốc sữa có đường, 4-5 viên kẹo ngọt, 1-2 thìa mật ong, một quả chuối hoặc 2-3 cái bánh bích quy...

Sau 15 phút, bạn đo lại đường huyết, nếu thấy đường huyết vẫn thấp thì phải bổ sung thêm thực phẩm cho đến khi đường huyết tăng lên 70 mg/L.

Khi hạ đường huyết, người tiểu đường cần bổ sung đường từ bánh, kẹo, trái cây. Ảnh: Bạch Dương

Bệnh tiểu đường hạ đường huyết cũng có thể xảy ra trong khi ngủ. Các triệu chứng bao gồm quần áo ẩm ướt do mồ hôi, ác mộng, mệt mỏi, khó chịu hoặc gây nhầm lẫn khi thức dậy. Hạ đường huyết không được kiểm soát có thể dẫn đến mất ý thức do não thiếu glucose để hoạt động, co giật, mất ý thức...

Để ngăn ngừa hạ đường huyết tiểu đường, bạn nên theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên. Kiểm tra và ghi lại mức đường trong máu vài lần một tuần hoặc nhiều lần trong ngày để có cách điều chỉnh phù hợp. Không nên nhịn ăn hay bỏ bữa, nếu dùng insulin hoặc thuốc điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Không uống rượu khi bụng đói vì có thể gây hạ đường huyết.

ThS.BS.CKI Võ Đình Bảo Văn

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7