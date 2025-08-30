Chích xơ chữa suy giãn tĩnh mạch

Chích xơ tĩnh mạch được áp dụng cho người bệnh giãn tĩnh mạch nhẹ đến trung bình, không gây mê, ít đau, không để lại sẹo.

Suy giãn tĩnh mạch có khả năng tiến triển theo từng giai đoạn như xuất hiện mạch máu mạng nhện, tĩnh mạch xanh mảnh (mức độ nhẹ), tĩnh mạch nổi rõ, phù chân nhẹ, đau mỏi tăng (mức độ trung bình), da sạm màu quanh mắt cá, phù nhiều, loét chân khó lành (mức độ nặng). Nếu người bệnh không điều trị có thể xảy ra biến chứng như huyết khối tĩnh mạch sâu, viêm tắc tĩnh mạch, tắc mạn tính dẫn đến đau đớn kéo dài.

ThS.BS.CKI Phạm Ngọc Minh Thủy, chuyên khoa Ngoại Tim mạch, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, khuyên người có dấu hiệu suy giãn tĩnh mạch nên khám, điều trị sớm để phòng ngừa biến chứng. Phương pháp chích xơ tĩnh mạch là thủ thuật được áp dụng phổ biến trên thế giới, phù hợp với trường hợp giãn tĩnh mạch mức độ nhẹ đến trung bình. Bác sĩ sử dụng kim nhỏ tiêm một loại dung dịch (thuốc gây xơ) vào lòng tĩnh mạch, tạo phản ứng viêm tại chỗ giúp thành mạch dính lại, xơ hóa và đóng kín hoàn toàn. Sau thủ thuật, người bệnh được băng ép hoặc mang tất y khoa để tăng hiệu quả.

Bác sĩ Thủy chích xơ tĩnh mạch cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Theo bác sĩ Thủy, chích xơ tĩnh mạch không gây mê, không để lại sẹo, ít đau, tĩnh mạch giảm nổi gồ dưới bề mặt da, người bệnh có thể đi lại, làm việc nhẹ nhàng ngay sau điều trị. Hạn chế của phương pháp này là có thể có tác dụng phụ nhẹ như đau rát thoáng qua, bầm tím, đổi màu da tại vị trí tiêm. Một số trường hợp cần kết hợp với kỹ thuật khác như laser nội mạch, sóng cao tần (RFA), phẫu thuật bóc tĩnh mạch giãn lớn, phức tạp.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới thường xảy ra ở người lao động do độ đàn hồi của thành mạch, sức bền của van tĩnh mạch giảm dần sau 40 tuổi. Khi van suy yếu hoặc bị tổn thương, máu chảy ngược xuống dưới, ứ đọng, làm tĩnh mạch giãn ra và nổi ngoằn ngoèo dưới da. Người đứng lâu hoặc ngồi nhiều, mang vác nặng, làm việc gắng sức, thừa cân, ít vận động, phụ nữ sau sinh hoặc tiền mãn kinh thuộc nhóm nguy cơ cao. Các triệu chứng ban đầu bao gồm nặng chân, mỏi hoặc tê chân vào cuối ngày làm việc nhưng thường dễ bỏ qua.

Song song điều trị, người bệnh cần duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để kiểm soát bệnh như đi bộ, bơi, đạp xe cường độ vừa phải 30 phút mỗi ngày, tránh đứng hoặc ngồi một tư thế quá lâu, sau mỗi 1-2 giờ nên đi lại vài phút, xoay cổ chân hoặc nâng gót, đặt gối dưới chân khi nằm để máu lưu thông tốt hơn. Kiểm soát cân nặng để tránh gây áp lực quá lớn cho chi dưới, sử dụng tất y khoa kết hợp khám định kỳ giúp giảm triệu chứng.

Ngọc Châu