Chế độ ăn uống tốt cho người liệt dây thần kinh số 7

Người bị liệt dây thần kinh mặt nên tăng cường chất chống oxy và axit béo omega 3 từ cá hồi, quả mọng, ưu tiên món loãng, nấu mềm để tránh nghẹn.

Liệt dây thần kinh số 7 (liệt dây thần kinh mặt) là rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến các dây thần kinh mặt, gây tê liệt hoặc yếu cơ ở một bên mặt. Tình trạng này có thể gây khó khăn khi nói chuyện, cười, ăn uống và nuốt. Thói quen ăn uống lành mạnh góp phần thúc đẩy quá trình hồi phục nhanh hơn, giảm nguy cơ nghẹn, sặc.

Nếu toàn bộ vùng miệng bị ảnh hưởng do liệt dây thần kinh mặt, người bệnh có thể cần chuyển sang chế độ ăn mềm hoặc thức ăn dạng lỏng theo chỉ định của bác sĩ. Trường hợp liệt dây thần kinh số 7 ảnh hưởng một hoặc cả hai bên miệng, gây khó nhai nuốt, người bệnh nên điều chỉnh một số thói quen ăn uống như sau:

Tránh thực phẩm cứng, dai, dễ vỡ vụn hoặc dính như các miếng thịt dày, bánh mì có vỏ cứng. Không ăn món nhiều đường, bột mì tinh chế, natri và cholesterol. Những thực phẩm này có thể không làm trầm trọng thêm triệu chứng liệt dây thần kinh mặt nhưng có thể cản trở hoạt động tối ưu của cơ thể, từ đó làm chậm quá trình hồi phục. Hạn chế thức ăn có độ đặc như cơm, pizza, món kho, chiên ngập dầu vì dễ gây ho, khó nuốt, làm tăng triệu chứng.

Món chiên ngập dầu, cứng như pizza có thể gây khó nuốt. Ảnh: Anh Chi

Người bệnh nên ăn từng miếng nhỏ, chia bữa ăn thành 5-6 bữa nhỏ sẽ dễ kiểm soát hơn, ít bị rơi vãi ra khỏi miệng, dễ nuốt. Ưu tiên thực phẩm mềm, dễ nhai như mì ống, cá, rau nấu chín, khoai tây nghiền, cháo, bún.

Để đẩy nhanh quá trình phục hồi, người bị liệt dây thần kinh mặt nên tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng, cân bằng. Tăng cường các món ăn giàu vitamin, khoáng chất, protein và chất xơ, gồm ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau tươi, sản phẩm sữa ít béo, thịt nạc, các loại đậu nấu mềm.

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cùng quả bơ và sữa hạt, giàu chất béo lành mạnh omega-3, có lợi cho sức khỏe người bệnh. Hải sản cũng cung cấp nhiều vitamin B12, B6 và kẽm. Việc bổ sung đầy đủ vitamin B1, B6, B12 cùng kẽm có thể hỗ trợ quá trình phục hồi thần kinh. Vitamin B6 và B12 còn có nhiều trong cá ngừ, gan bò, chuối, ức gà và trứng. Vitamin B1 (thiamin) có trong bánh mì nguyên hạt, ngũ cốc, gạo, mì ống và các loại đậu.

Thực phẩm giàu axit béo omega-3 như cá béo, hạt lanh, hạt óc chó hỗ trợ giảm viêm, tăng cường chức năng thần kinh và phục hồi yếu liệt cơ. Người bị liệt dây thần kinh số 7 nên xay các loại hạt với sinh tố hoặc nghiền nhỏ rắc lên salad để giảm độ cứng, ảnh hưởng đến khả năng nhai nuốt.

Việt quất, dâu tây, mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa hỗ trợ chống lại stress oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương đồng thời tăng cường miễn dịch. Chất chống oxy hóa còn có vai trò hỗ trợ chức năng cơ, thần kinh trong điều trị liệt. Song song đó, người bệnh cần uống đủ nước nhằm duy trì lưu thông máu, trao đổi chất tốt hơn.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)