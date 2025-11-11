Dây thần kinh số 7 là dây thần kinh mặt, có chức năng điều khiển cơ mặt, giúp biểu lộ cảm xúc, cười, khóc, nhằm mắt và kiểm soát quá trình tiết nước bọt, nước mắt và cảm giác vị giác ở lưỡi.

Liệt dây thần kinh số 7 thường xảy ra cấp tính, tức đột ngột và trong thời gian tương đối ngắn, có thể tái phát.

Nguyên nhân Dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết rõ, nhưng liệt dây thần kinh số 7 có liên quan đến các yếu tố sau: Mang thai

Tiền sản giật nặng (huyết áp cao nguy hiểm khi mang thai)

Bệnh tiểu đường

Tăng huyết áp

Béo phì

Nhiễm trùng đường hô hấp trên

Tiền sử gia đình mắc bệnh liệt dây thần kinh số 7

Chấn thương ở mặt và đầu hoặc rối loạn chức năng của dây thần kinh điều khiển cơ ở mặt, cơ tuyến nước bọt, dây thần kinh chi phối cảm giác ở tai

Rối loạn chức năng dây thần kinh mặt có thể do virus herpes simplex, virus varicella-zoster gây bệnh zona và thủy đậu, virus quai bị, virus rubella hoặc cúm gây viêm

Khả năng miễn dịch suy giảm

Triệu chứng Yếu cơ hoặc tê liệt chỉ ở một bên mặt

Miệng và lông mày trễ xuống

Không có khả năng hoặc khó nhắm mắt (bao gồm chớp mắt và nheo mắt

Khó khăn khi cười ở bên bị ảnh hưởng

Chảy nước dãi

Đau đầu

Mất vị giác ở hai phần ba phía trước của lưỡi

Nhạy cảm với âm thanh ở một bên tai

Đau tai bị ảnh hưởng

Đau cổ

Ù tai hoặc tiếng chuông trong tai

Chẩn đoán Thông thường, bác sĩ hỏi về tiền sử bệnh lý và tiền sử gia đình của người bệnh để xác định các triệu chứng và thời điểm bắt đầu, các bệnh nhiễm trùng gần đây cũng như các yếu tố nguy cơ có thể mắc phải. Người bệnh có thể được kiểm tra phản ứng của cơ mặt thông qua biểu cảm khuôn mặt khác nhau. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc hình ảnh không chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 nhưng giúp bác sĩ xác nhận chẩn đoán, loại trừ các nguyên nhân tiềm ẩn khác. Các xét nghiệm này có thể bao gồm: Điện cơ đồ để đánh giá chức năng thần kinh

Chọc dò tủy sống để kiểm tra viêm màng não

Chụp cắt lớp vi tính (CT)

Chụp cộng hưởng từ (MRI) để loại trừ các tình trạng khác gây tổn thương thần kinh như đột quỵ và bệnh đa xơ cứng

Xét nghiệm máu để kiểm tra các tình trạng như bệnh Lyme và bệnh Sarcoidosis

Điều trị Liệt mặt thường tự khỏi theo thời gian và điều trị góp phần giảm viêm và hỗ trợ phục hồi. Thuốc giúp giảm sưng dây thần kinh, cải thiện tốc độ phục hồi

Thuốc kháng virus

Thuốc giảm đau

Thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ hoặc miếng che mắt để giữ ẩm cho mắt, bảo vệ giác mạc khỏi bị tổn thương

Vật lý trị liệu, massage mặt, châm cứu giúp cải thiện chức năng khuôn mặt, giảm đau.

Nếu các triệu chứng không tự khỏi, người bệnh có thể được tiêm botox.

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật cấy ghép dây thần kinh mặt.

Phòng ngừa Không có cách nào ngăn ngừa hoàn toàn liệt mặt. Một số mẹo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh như: Quản lý các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp

Tiêm chủng đầy đủ

Tránh tiếp xúc với các bệnh nhiễm trùng do virus

Giảm căng thẳng thông qua thiền chánh niệm, các bài tập thư giãn, hít thở sâu

Thay đổi lối sống khoa học, lành mạnh. Anh Chi (Theo Health)