Chế độ ăn thuần đạm có giúp giảm cân không?

Tôi đang tìm hiểu các chế độ ăn kiêng để giảm cân, được bạn bè gợi ý ăn thuần đạm vừa giảm cân vừa phòng tránh tiểu đường. Chế độ này có tốt không? (Văn Toàn, Đồng Nai)

Trả lời:

Chế độ ăn thuần đạm còn gọi là chế độ ăn Carnivore, chỉ sử dụng các sản phẩm từ động vật, loại trừ thực vật, bao gồm cả rau củ, trái cây, chất xơ. Ưu điểm của chế độ ăn Carnivore là cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh (lấy từ thịt đỏ) cùng các axit amin quan trọng, giúp xây dựng và sửa chữa các mô. Nó cũng có thể làm tăng lượng sắt, thường dễ hấp thụ hơn so với những loại sắt thông thường có nguồn gốc từ thực vật. Sắt cần thiết trong quá trình vận chuyển oxy vào máu, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Khi tiêu thụ nhiều protein, loại bỏ carbohydrate (đường bột), cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái đốt mỡ thừa để làm nhiên liệu, có thể tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân trong thời gian đầu. Khi loại bỏ carbohydrate khỏi chế độ ăn, mức đường huyết ổn định hơn, giảm nguy cơ mắc tiểu đường cũng như một số bệnh mạn tính khác.

Chế độ ăn toàn đạm chỉ có tác dụng giảm cân trong thời gian ngắn, sử dụng lâu dài sẽ có hại cho sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Bạn chưa cho biết cụ thể về lượng calo nạp vào, khẩu phần ăn hoặc số bữa chính hay bữa nhẹ mỗi ngày. Nếu lượng calo từ thực phẩm giàu đạm nạp vào nhiều hơn lượng calo tiêu thụ dẫn đến tác dụng ngược, tức chỉ giảm cân trong thời gian ngắn sau đó sẽ tăng cân trở lại. Chế độ ăn này cũng có nhiều nhược điểm. Đầu tiên, người ăn dễ mất cân bằng và thiếu hụt dinh dưỡng, nhất là các dưỡng chất như vitamin C, E, K, chất xơ, chống oxy hóa trong rau củ.

Chế độ ăn thịt chỉ bao gồm thực phẩm từ động vật khiến người ăn có nguy cơ dư thừa chất béo bão hòa và cholesterol. Chất béo bão hòa làm tăng cholesterol LDL (xấu), từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh tim hoặc các biến chứng tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ.

Ăn nhiều thịt đỏ còn làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng cũng như một số loại ung thư khác. Chế độ ăn nhiều protein động vật có thể gây áp lực lên thận, ảnh hưởng đến chức năng lọc lâu dài của thận, dễ hình thành sỏi thận. Thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu có thể dẫn đến mất cân bằng điện giải, gây chuột rút cơ bắp, chóng mặt, mệt mỏi, suy nhược toàn thân. Thiếu chất xơ ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột, làm gián đoạn hệ vi sinh vật, rối loạn chức năng ăn uống và rối loạn tiêu hóa.

Trước khi chọn chế độ ăn Carnivore, bạn nên đến sở y tế có chuyên khoa kiểm soát cân nặng hoặc dinh dưỡng để được bác sĩ đánh giá và tư vấn chế độ ăn giảm cân phù hợp, an toàn dựa trên tình trạng sức khỏe, thể trạng, lối sống cá nhân.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7