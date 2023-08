Chế độ ăn keto có lợi cho người động kinh

Chế độ keto với ít carb, nhiều chất béo tốt, tăng cường bổ sung vitamin D, K, canxi, tránh bia rượu có thể cải thiện triệu chứng động kinh.

Động kinh là bệnh lý mạn tính xảy ra do sự bất thường trong não bộ, triệu chứng phổ biến là co giật. Tùy vào vùng vỏ não bị ảnh hưởng, dấu hiệu có thể còn bao gồm mất ý thức đột ngột, co cứng chân tay.

Theo bác sĩ Trần Thị Trà Phương, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, thực phẩm có liên quan đến việc quản lý bệnh. Một số hướng dẫn về chế độ ăn keto (ketogenic) hỗ trợ kiểm soát triệu chứng động kinh.

Người ăn keto hạn chế carbohydrate (carb), ưu tiên chất béo tốt. Thực đơn keto giúp cơ thể đốt cháy năng lượng nhiều hơn, giảm đáng kể nồng độ insulin và lượng đường máu. Có 4 loại chế độ ăn hạn chế carb mang lại lợi ích cho người bệnh động kinh như sau:

Ăn ketogenic cổ điển gồm 2-4% calo từ carb, 6-8% từ protein và 85-90% từ chất béo.

Ăn kiêng Atkins sửa đổi gồm 10% calo từ carb mà không hạn chế protein trong hầu hết các trường hợp. Chế độ ăn uống bắt đầu bằng 10 g carb mỗi ngày cho trẻ em, 15 g cho người lớn, tăng nhẹ nếu dung nạp.

Ăn ketogenic triglyceride chuỗi trung bình ban đầu là 10% carb, 20% protein, 60% triglyceride chuỗi trung bình và 10% chất béo khác.

Hỗ trợ điều trị chỉ số đường huyết thấp (LGIT) gồm 10-20% calo từ carb, khoảng 20-30% từ protein và phần còn lại từ chất béo.

Chế độ ăn keto hạn chế carb, ưu tiên chất béo tốt. Ảnh: Freepik

Theo bác sĩ Phương, thuốc chống động kinh có thể ảnh hưởng một số chất dinh dưỡng trong cơ thể như vitamin D và K, calcium, magnesium, manganese, sodium, folate, dẫn đến thiếu hụt. Mục tiêu của chế độ dinh dưỡng là giúp người bệnh động kinh có sức khỏe ổn định, giảm nguy cơ ảnh hưởng dinh dưỡng do phải dùng thuốc kéo dài.

Người bệnh động kinh mắc một số bệnh lý đi kèm như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận... cần có chế độ ăn riêng biệt của các bác sĩ chuyên khoa.

Nên có chế độ dinh dưỡng đầy đủ để duy trì tình trạng sức khỏe tổng quan. Bổ sung nhiều trái cây, rau tươi, sữa, thịt và ngũ cốc nhằm cung cấp đủ các loại vitamin cần thiết mỗi ngày. Trong đó, vitamin B12 có nhiều trong sữa và thịt. Rau xanh, các hạt ngũ cốc chứa nhiều vitamin K. Vitamin D có trong dầu cá, thịt, sữa và được sản xuất trong cơ thể nhờ tiếp xúc ánh nắng mặt trời.

Người bệnh cần ăn đủ và đúng bữa. Không uống rượu, hút thuốc lá vì dễ xuất hiện các cơn động kinh, làm nặng hơn tác dụng phụ do thuốc chống động kinh.

Động kinh có nhiều nguyên nhân gây bệnh như yếu tố di truyền, chấn thương sọ não, mắc những bệnh gây tổn thương não (u não, đột quỵ, viêm màng não, viêm não, cấu trúc bất thường trong não không rõ nguyên nhân...), trẻ bị chấn thương trước khi sinh do mẹ nhiễm trùng, thiếu dinh dưỡng.

Trẻ nhỏ sốt cao, co giật kéo dài có thể tiến triển thành bệnh động kinh. Thói quen sử dụng thuốc chống trầm cảm, chất kích thích như rượu bia, thuốc lá và ma túy cũng là yếu tố nguy cơ.

Bên cạnh dinh dưỡng, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Kim Thư

