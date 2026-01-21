Chế độ ăn GM Diet là gì?

Tôi được giới thiệu chế độ ăn kiêng GM Diet giúp giảm cân cấp tốc trong thời gian ngắn. Chế độ ăn này là gì, hiệu quả không? (My Ngọc, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời

GM Diet (General Motor Diet) là chế độ ăn kiêng khá mới, được áp dụng theo phương pháp chỉ tập trung vào một hoặc nhóm thực phẩm cụ thể hằng ngày. Cơ chế hoạt động cốt lõi của GM Diet là tạo ra sự thâm hụt calo khi nạp vào, kích thích quá trình đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể, giúp giảm cân.

Người ăn kiêng theo chế độ GM Diet cần ăn chính xác một số nhóm thực phẩm cụ thể để đạt được hiệu quả giảm cân. Quy chuẩn của GM Diet khá nghiêm ngặt, đòi hỏi bạn phải rèn luyện tính kỷ luật của bản thân để tuân theo phương pháp này. Các loại thực phẩm được sử dụng trong chế độ ăn này đều có hàm lượng calo thấp. Người ăn kiêng phải uống nhiều nước hơn bình thường từ 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày.

GM Diet là chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với các loại thực phẩm ít calo. Ảnh được tạo bởi AI

GM Diet là chế độ giảm cân cấp tốc, muốn đạt được hiệu quả, bạn cần áp dụng nghiêm ngặt bảng thực đơn chuẩn hàng ngày của phương pháp này.

Ngày một: Chỉ ăn trái cây, trừ chuối.

Ngày hai: Chỉ ăn rau củ, tuy nhiên hạn chế ăn khoai tây vào buổi sáng.

Ngày ba: Kết hợp của ngày một và ngày hai, chỉ ăn rau củ, trái cây, ngoại trừ chuối và khoai tây.

Ngày 4: Chỉ ăn chuối và uống sữa (lượng sữa được uống tối đa là ba ly).

Ngày 5: Ăn cà chua và thịt (thịt gà, cá hoặc bò) đồng thời uống thêm hai ly nước so với bình thường để hỗ trợ quá trình đào thải axit uric trong cơ thể.

Ngày 6: Ăn thịt và rau, có thể ăn thịt cá, bò hoặc gà tùy thích, riêng rau củ tránh ăn khoai tây, tăng lượng nước thêm hai ly.

Ngày 7: Ăn gạo lứt, rau củ, trái cây, nước ép trái cây

GM Diet không khuyến khích người giảm cân tập thể dục trong ba ngày đầu tiên, không được ăn các loại đậu, rượu bia, thức uống nhiều calo.

Chế độ ăn GM Diet có thể giúp giảm cân nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực đơn chủ yếu giàu chất xơ, thiếu protein, carbohydrate và chất béo dễ gây thiếu hụt dinh dưỡng, khiến người ăn mệt mỏi, đau đầu, suy nhược và làm suy yếu hệ cơ xương. Hiệu quả giảm cân của GM Diet thường chỉ mang tính tạm thời, khi ngừng áp dụng, cơ thể có xu hướng tăng cân trở lại nhanh chóng do hiệu ứng yo-yo (cân nặng giảm nhanh rồi tăng lại do rối loạn chuyển hóa và thói quen ăn uống không bền vững).

Trước khi áp dụng GM Diet, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn phù hợp với tình trạng sức khỏe. Người có bệnh tim mạch, bệnh dạ dày hoặc đang mang thai không nên thử chế độ ăn này.

Chuyên viên dinh dưỡng Hoàng Đào Ngọc Lan

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7