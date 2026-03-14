Chế độ ăn giảm cân South Beach là gì?

Chế độ ăn kiêng South Beach là gì, cách áp dụng ra sao và có giúp giảm cân nhanh không? (My Ngọc, Đồng Nai)

South Beach là chế độ ăn ít carbohydrate (carbs) giúp giảm cân, được một bác sĩ tim mạch phát triển vào năm 2003. Chế độ ăn này hạn chế carbs tinh chế và đường theo từng giai đoạn. Người ăn kiêng theo chế độ South Beach sẽ ưu tiên tinh bột lành mạnh - tức tinh bột phức hợp. Loại tinh bột này được cơ thể tiêu hóa chậm, chuyển hóa thành đường glucose cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Điểm quan trọng của chế độ ăn South Beach là kiểm soát cơn đói bằng cách ăn trước khi xuất hiện cảm giác đói, gồm ba giai đoạn.

Giai đoạn một kéo dài hai tuần nhằm mục đích thúc đẩy quá trình giảm cân, loại bỏ gần như toàn bộ tinh bột khỏi chế độ ăn uống, bao gồm mì ống nguyên hạt, gạo, bánh mì và tất cả trái cây kể cả nước ép và rượu. Tập trung tiêu thụ protein nạc như hải sản, thịt gia cầm không da, thịt bò nạc, các sản phẩm từ đậu nành, rau giàu chất xơ, sữa ít béo hoặc không béo, các loại hạt, quả hạch.

Chế độ giảm cân South Beach chú trọng tinh bột tốt và chất béo lành mạnh. Ảnh được tạo bởi AI

Giai đoạn hai nhằm mục đích giúp giảm cân dài hạn, được thực hiện cho đến khi đạt được cân nặng mục tiêu. Giai đoạn này bạn có thể ăn một số thực phẩm bị cấm ở giai đoạn một như bánh mì nguyên cám, gạo lứt, trái cây, rau...

Giai đoạn ba là giai đoạn duy trì, áp dụng các nguyên tắc ăn uống của hai giai đoạn trước để duy trì thói quen ăn uống lành mạnh. Hầu hết các loại thực phẩm đều có thể ăn ở mức độ vừa phải tại thời điểm này, song hạn chế ngũ cốc tinh chế, thực phẩm và đồ uống có đường.

Những thực phẩm được ưu tiên khi áp dụng chế độ ăn này là trái cây ít đường giàu chất xơ; protein nạc từ gia cầm, trứng, cá, hải sản; chất béo lành mạnh trong dầu ô liu, quả bơ, hạnh nhân, óc chó...

Những người ăn kiêng theo chế độ này được khuyến khích ưu tiên rau không chứa tinh bột, nhiều chất xơ như rau lá xanh, bông cải xanh, ớt chuông, cà chua, măng tây, đậu xanh, nấm... Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, bánh mì nguyên hạt, mì ống nguyên hạt, yến mạch, lúa mạch, đậu lăng, nên ăn vào giai đoạn hai và ba.

Trước khi chọn phương pháp ăn kiêng giảm cân, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa khám để được tư vấn chế độ ăn phù hợp với thể trạng. Cắt bỏ tinh bột quá mức, không đúng cách dễ gây mất nước, mất cơ thay vì mất mỡ khiến cơ thể không đủ năng lượng.

Chuyên viên dinh dưỡng Hoàng Đào Ngọc Lan

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7