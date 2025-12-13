Vì sao điều chỉnh ăn uống quan trọng khi giảm cân?

Tôi đang điều trị béo phì, dùng thuốc giảm cân. Vì sao phải điều chỉnh chế độ ăn, dinh dưỡng có đóng vai trò quyết định khi giảm cân? (Đồng Văn Hùng, 36 tuổi)

Trả lời:

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, chất béo, thực phẩm giàu calo có thể khiến cân nặng tăng nhanh. Ngược lại, nếu ưu tiên protein nạc, quả chín ít ngọt, đặc biệt là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, có calo thấp, trứng, các loại hạt, sẽ hỗ trợ giảm cân, giữ cơ đồng thời cải thiện sức khỏe. Thay đổi thói quen chế biến, trong đó ưu tiên hấp, luộc thực phẩm để giữ lại chất dinh dưỡng tối đa, hạn chế dùng dầu mỡ, uống đủ nước, cũng là yếu tố quan trọng khi kiểm soát cân nặng.

Rau xanh nhiều chất xơ giúp người béo phì giảm cân. Ảnh được tạo bởi AI

Bên cạnh dùng thuốc theo chỉ định để hỗ trợ giảm cân, bạn cần đảm bảo lượng calo nạp vào phải thấp hơn lượng calo mà cơ thể tiêu thụ trong ngày nhằm tăng hiệu quả đốt mỡ thừa. Nếu uống thuốc, tập luyện cường độ cao nhưng ăn nhiều, ăn vặt, cân nặng có thể tăng nhanh thay vì giảm vì lượng calo nạp vào cao hơn tiêu thụ.

Bạn nên ăn bữa chính vào buổi sáng để nạp năng lượng cho cơ thể hoạt động cả ngày, hạn chế ăn vặt, không ăn đêm. Ăn chậm nhai kỹ giúp no lâu hơn, đủ bữa tránh để đói, vì khi đói cơ thể sẽ có nhu cầu ăn nhiều làm tích lũy mỡ. Hạn chế món ăn và thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm nhiều chất béo, giàu cholesterol như nội tạng động vật. Không nên uống nước ngọt, ăn bánh kẹo trong giai đoạn giảm cân.

Bạn nên tuân thủ theo hướng dẫn ăn uống của chuyên viên dinh dưỡng. Bởi chế độ ăn của mỗi người khác nhau tùy vào tình trạng sức khỏe, mục tiêu giảm cân. Chuyên viên dinh dưỡng sẽ điều chỉnh thực đơn định kỳ để đảm bảo người bệnh luôn đi đúng hướng và đạt được kết quả mong muốn.

Người thừa cân, béo phì không nên cố gắng thay đổi tất cả thói quen ăn uống cùng một lúc mà nên thực hiện những thay đổi nhỏ và dần dần để cơ thể có thời gian thích nghi. Ép buộc bản thân quá mức có thể gây stress, khiến giảm cân thất bại.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, bạn cần phải tập thể dục thường xuyên, có thể chọn tập gym, chạy bộ, nhảy dây, bơi lội, đạp xe để đốt cháy calo nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM