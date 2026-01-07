Chế độ ăn DASH có giúp giảm cân không?

Tôi thừa cân, có nên áp dụng chế độ DASH để giảm cân và ổn định chỉ số huyết áp không? (Văn Tùng, An Giang)

Trả lời:

Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) là chế độ ăn hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tăng huyết áp, khuyến khích giảm natri còn khoảng 1.500 mg một ngày (tối đa là 2.300 mg), ưu tiên rau, trái cây, thịt nạc, các sản phẩm từ sữa giàu dinh dưỡng như kali, canxi, magie. Chế độ ăn này giúp giảm cholesterol liên quan đến bệnh tim, được gọi là cholesterol lipoprotein mật độ thấp đồng thời giảm áp lực máu tác động lên các thành mao mạch.

Chế độ ăn DASH hỗ trợ duy trì cân nặng tiêu chuẩn. Ảnh được tạo bởi AI

Bên cạnh khả năng kiểm soát huyết áp hiệu quả, DASH có thể hỗ trợ giảm cân nhưng không nhiều. Người muốn giảm cân khi áp dụng chế độ ăn kiêng DASH phải hoạt động thể chất thường xuyên (ít nhất 30 phút đi bộ xen kẽ các bài tập tăng cường cơ bắp mỗi ngày) và học cách kiểm soát căng thẳng, cảm xúc. Nếu không kiểm soát lượng calo nạp vào, dù bạn áp dụng chế độ DASH vẫn có thể tăng cân.

Đặc điểm của chế độ ăn DASH là tăng cường chất xơ và vitamin, hạn chế đường, tinh bột, ăn ít chất béo, có lợi cho mục tiêu kiểm soát cân nặng. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về chế độ ăn phù hợp với sức khỏe để đạt được cân nặng như mong muốn.

Chuyên viên dinh dưỡng Hoàng Đào Ngọc Lan

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7