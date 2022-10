Chảy nước dãi khi ngủ có thể là dấu hiệu của bệnh hô hấp

Đôi khi việc chảy nước dãi khi ngủ có thể bắt nguồn từ chứng ngưng thở khi ngủ, viêm họng hay lệch vách ngăn mũi.

Chảy nước dãi khi ngủ (chảy nước miếng) là một hiện tượng sinh lý bình thường của con người. Theo Hiệp hội về Giấc ngủ Quốc gia Mỹ, nước bọt có nhiệm vụ quan trọng là giữ cho miệng và cổ họng được bôi trơn. Dù chảy nước dãi khi ngủ là bình thường nhưng điều này có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn như gây nứt nẻ môi, hôi miệng, mất nước, cảm giác xấu hổ và đôi khi là một bệnh lý tiềm ẩn nào đó. Dưới đây là những căn bệnh có triệu chứng chảy nước dãi đi kèm.

Ngưng thở khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ là sự rối loạn giấc ngủ. Hiện tượng ngưng thở lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm và một trong những triệu chứng thường gặp là chảy nước miếng hoặc ngáy quá mức. Tình trạng ngưng thở liên tục này làm cơ thể thường xuyên thiếu oxy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạch máu ở phổi, tim, thận, tuyến tụy, não...

Việc tiết nước bọt liên tục trong khi ngủ sẽ khiến bạn bị chảy nước dãi. Ảnh: Freepik

Viêm xoang

Một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên sẽ khiến việc hít thở khó khăn, từ đó làm nước bọt bị tăng tiết, gây chảy dãi. Theo chuyên gia y tế, người mắc bệnh viêm xoang thường bị chặn đường thở. Yếu tố này gây ra khuynh hướng thở bằng miệng cho người bệnh và khiến nước bọt dư thừa chảy ra khi đang ngủ.

Lệch vách ngăn mũi

Tình trạng lệch vách ngăn mũi cũng có thể là nguyên nhân gây chảy nước dãi. Bên trong mũi có một bức tường mỏng gọi là vách ngăn. Nếu có vách ngăn lệch tâm hoặc không đều, luồng không khí ở phía hẹp hơn có thể bị chặn một phần. Hiện tượng này khiến người bệnh rơi vào trạng thái chảy nước dãi khi ngủ vì chất nhầy từ hai hố mũi chảy xuống thành sau họng gây ứ đọng hốc mũi.

Viêm họng

Viêm họng là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn streptococcus nhóm A. Bệnh phổ biến ở mọi độ tuổi và có thể lây lan dễ dàng từ người này sang người khác thông qua các giọt bắn từ đường hô hấp bay vào không khí của người bệnh. Khi mắc bệnh viêm họng, cổ họng người bệnh có thể xuất hiện những mảng màu đỏ hoặc trắng trong kèm sưng hạch, sốt. Ngoài ra, amidan của người bệnh cũng có thể bị to ra do viêm. Những triệu chứng này sẽ khiến người bệnh khó nuốt, dẫn đến nhiều nước bọt trong miệng và chảy ra khi ngủ dưới dạng nước dãi.

Dị ứng

Tình trạng dị ứng theo mùa có thể dẫn đến chảy nước dãi khi ngủ. Nguyên nhân do người bệnh tiếp xúc với một số chất gây dị ứng như nấm mốc, phấn hoa. Khi mắc bệnh dị ứng, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng viêm xoang, tắc nghẽn đường hô hấp. Cảm giác này khiến họ phải thở bằng miệng và chảy nước dãi nhiều hơn bình thường. Các bệnh nhiễm trùng khác như bệnh bạch cầu đơn nhân, viêm amidan và nhiễm trùng xoang, cũng có thể dẫn đến chảy nước dãi nhiều hơn.

Hướng điều trị

Chứng chảy nước dãi xảy ra trong lúc ngủ có thể không cần điều trị. Tuy nhiên, vẫn có thể giảm thiểu sự xuất hiện tình trạng bằng những cách sau:

Thay đổi tư thế ngủ: Việc đơn giản nhất để giảm bớt tình trạng chảy nước dãi là thay đổi tư thế ngủ. Nếu bạn thường ngủ nghiêng hoặc nằm sấp, hãy thử chuyển sang tư thế nằm ngửa. Dáng ngủ này sẽ giúp nước bọt luôn ở trong miệng nhờ trọng lực từ cơ thể.

Làm sạch khoang mũi: Thường xuyên làm sạch khoang mũi sẽ giúp mũi không bị tắc và hỗ trợ nước bọt chảy xuống cổ họng mà không bị tràn ra ngoài. Nếu vẫn còn cảm giác tắc nghẽn, hãy tắm bằng nước ấm và dùng một số loại tinh dầu để đường hô hấp được thông thoáng, khỏe mạnh.

Trong trường hợp nước dãi chảy ra quá nhiều trong lúc ngủ, người bệnh cần đến bệnh viện để được điều trị. Thông thường, bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh sử dụng một số loại thuốc để giảm lượng nước bọt dư thừa. Ngoài ra, phương pháp vật lý trị liệu cũng có thể giúp tăng cường phát triển các cơ xung quanh miệng, giúp giảm chảy nước dãi.

Huyền My (Theo Sleep Foundation, Pern Medicine)