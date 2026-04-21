Chàng trai nặng 105 kg suy gan cấp do tự giảm cân

TP HCMAnh Linh, 34 tuổi, nặng 105 kg đặt mục tiêu giảm còn 70 kg nên hai tháng chỉ ăn thịt và bỏ hoàn toàn tinh bột, khi bụng trướng, bác sĩ chẩn đoán suy gan cấp.

Anh Linh giảm được 6 kg trong tháng đầu tiên ăn theo cách này nhưng thường xuyên đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn, nước tiểu vàng đục. Khi da sẫm màu nặng, liên tục đau vùng bụng trên bên phải, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng lơ mơ, bụng trướng to, vàng da, vàng mắt, đi ngoài phân đen.

Chỉ số bilirubin toàn phần (đánh giá chức năng gan) ở mức gần 250 mmol/L. Bác sĩ chẩn đoán anh Linh suy gan cấp, chỉ định truyền dịch, điều trị hỗ trợ gan, cân bằng điện giải, duy trì natri máu để chống phù não.

Sau hai ngày cấp cứu, sinh hiệu của anh Linh tạm ổn, tiếp tục điều trị tại khoa Nội tiết - Đái tháo đường.

ThS.BS.CKII Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết anh Linh béo phì độ hai, rối loạn lipid máu, chỉ số men gan cao gấp 7-8 lần bình thường,

Bác sĩ Trâm giải thích protein và chất béo trong thịt duy trì cảm giác no lâu nhưng cắt bỏ hoàn toàn tinh bột buộc cơ thể buộc phải chuyển sang đốt mỡ để tạo năng lượng. Quá trình này giúp giảm cân nhanh trong thời gian ngắn nhưng hại sức khỏe bởi gan phải hoạt động cường độ cao để xử lý lượng lớn đạm (protein) và chất béo, dễ làm tăng men gan. Chất béo bão hòa từ thịt động vật, thịt chế biến có thể thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan. Thiếu rau xanh và trái cây đồng nghĩa gan thiếu các chất chống oxy hóa để hỗ trợ quá trình giải độc.

"Cân nặng giảm nhanh trong thời gian ngắn chủ yếu là mất nước, tỷ lệ mỡ vẫn không giảm, dẫn đến rối loạn chuyển hóa, suy gan cấp", bác sĩ Trâm nói.

Anh Linh được tư vấn dừng hoàn toàn chế độ ăn hiện tại, thay vào đó ăn uống đủ chất, giảm thịt chế biến và thịt đỏ, ưu tiên rau xanh, trái cây. Kết hợp sử dụng thuốc thải mỡ và thuốc ức chế thèm ăn, tập thể dục 30 phút mỗi ngày.

Tái khám sau một tháng, men gan và cholesterol xấu của anh Linh giảm. Anh giảm 10 kg sau ba tháng giúp men gan về mức bình thường, không mệt mỏi, đau bụng, nôn ói như trước.

Bác sĩ Trâm khuyến cáo chế độ ăn chỉ bao gồm thực phẩm từ động vật có thể chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Chất béo bão hòa làm tăng cholesterol LDL-C, tăng nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao, bệnh thận cũng nhiều vấn đề sức khỏe khác. Người muốn giảm cân nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ, không dùng thuốc trên mạng hoặc áp dụng chế độ ăn cực đoan để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

*Tên người bệnh đã được thay đổi