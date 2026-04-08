Đeo nịt bụng có giúp giảm cân?

Tôi thấy nhiều người khuyên đeo nịt bụng để "ép eo" và giảm cân nhanh. Nịt càng đắt tiền hiệu quả càng cao, cách này đúng không? (Ngân Hà, 28 tuổi)

Trả lời:

Đeo nịt bụng không giúp giảm cân, bất kể sản phẩm có giá vài trăm nghìn hay vài triệu. Cơ chế của loại nịt này chủ yếu là ép chặt vùng bụng, tăng tiết mồ hôi tạo cảm giác eo nhỏ ngay lập tức do mất nước song không thay đổi cân nặng.

Sự khác biệt về giá giữa các loại nịt bụng thường nằm ở chất liệu, độ co giãn, thiết kế và cảm giác khi sử dụng. Do đó, các sản phẩm đắt tiền hơn cũng không có khả năng đốt mỡ hay hỗ trợ giảm cân nhanh.

Về bản chất, siết chặt vòng bụng trong thời gian dài không đốt mỡ nội tạng, cũng không làm tan mỡ dưới da - yếu tố quyết định đến cân nặng và vóc dáng. Người giảm cân nên tạo ra thâm hụt năng lượng thông qua chế độ ăn hợp lý kết hợp tăng cường vận động thể chất. Nịt bụng có thể được sử dụng trong thời gian ngắn để tạo hiệu ứng thẩm mỹ tạm thời khi mặc trang phục, nhưng không nên xem là phương pháp giảm cân lâu dài.

Đeo nịt bụng quá chặt, kéo dài có thể làm tăng lực lên ổ bụng, gây khó thở khi vận động hoặc ngồi lâu, thúc đẩy tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản do tăng áp lực trong ổ bụng. Ma sát và bí hơi kéo dài dễ kích ứng da, gây nổi mẩn hoặc viêm nang lông. Phụ nữ sau sinh hoặc sau phẫu thuật nên sử dụng các loại đai hỗ trợ theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự ý dùng nịt bụng siết eo.

Để giảm cân hiệu quả, cải thiện vóc dáng, bạn nên ưu tiên chế độ ăn cân đối, hạn chế thực phẩm nhiều đường và chất béo bão hòa, đồng thời duy trì tập luyện đều đặn như đi bộ nhanh, tập cơ bụng hoặc các bài tập toàn thân. Những biện pháp này giúp giảm mỡ bền vững, an toàn hơn.

Bác sĩ Trần Thị Huyền Trang

Khoa Nội Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Hội