Chấn thương nào thường gặp khi chơi pickleball?

Không nắm vững kỹ thuật pickleball, người chơi có nguy cơ chấn thương xương khớp do liên tục khuỵu gối, di chuyển, xoay rướn người đỡ bóng.

Pickleball được xem là môn thể thao dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi và trình độ khác nhau nhờ luật chơi đơn giản, sân nhỏ và dụng cụ nhẹ nhàng. Song theo ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giống như bất kỳ môn thể thao nào, người chơi pickleball cũng có nguy cơ gặp chấn thương, đặc biệt là ở những cơ quan phải di chuyển và sử dụng nhiều khớp gối, tay, bàn chân.

"Đa số chấn thương do chơi pickleball không nguy hiểm tính mạng song có tính đặc thù là cần xử lý cấp bách tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng xương khớp về lâu dài", bác sĩ Vũ nói. Trung bình mỗi tuần bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận 35 ca chấn thương do chơi pickleball, phần lớn được can thiệp thủ thuật xuất viện trong ngày như tiêm khớp, chọc hút dịch, nắn chỉnh trật khớp, chống viêm... Một số phải nhập viện mổ do chấn thương nghiêm trọng.

Như anh Phú, 40 tuổi, chơi pickleball 3-4 tiếng mỗi ngày, gần đây đau đầu gối vào cuối ngày và cứng khớp sau khi ngủ dậy. Kết quả chụp X-quang cho thấy anh bị thoái hóa khớp giai đoạn hai - ba, không gian giữa các đầu xương bắt đầu hẹp lại và có dấu hiệu hao mòn xương bánh chè mặc dù không bị chấn thương, không có bệnh lý tiềm ẩn.

"Bệnh nhân chơi pickleball nhiều, tư thế chơi làm tăng áp lực lên khớp thúc đẩy thoái hóa nhanh và nặng", bác sĩ Vũ giải thích, thêm rằng pickleball yêu cầu cơ đùi và bắp chân người chơi đủ khỏe để chịu lực khi khuỵu gối chờ và đánh bóng (dink). Song người chơi theo phong trào thường không có nền tảng cơ bắp vững chắc, khi khuỵu gối có thể khiến áp lực tác động lên đầu gối tăng gần gấp 5 lần. Điều này rất dễ dẫn đến quá tải đầu gối, thúc đẩy thoái hóa khớp nhanh hơn hoặc gây viêm gân bánh chè.

Chơi pickleball tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nếu tập luyện không đúng kỹ thuật. Ảnh minh họa: Ngọc Phạm

Ngoài ra, động tác rướn người khi đón bóng có thể dẫn đến viêm đau gân cơ khoeo hoặc động tác xoay người, đổi hướng đột ngột tiềm ẩn nguy cơ đứt dây chằng. Chấn thương vùng cổ tay, viêm gân cổ tay, viêm khớp cổ tay, viêm bao hoạt dịch, hội chứng ống cổ tay, ngón tay lò xo... có thể xảy ra do cầm vợt hoặc đánh không đúng kỹ thuật. Chị Liên, 34 tuổi, là một ví dụ. Chị chơi tennis nay thêm pickleball, gần đây sưng đau ở vùng cổ tay, khi gập duỗi cổ tay phát hiện khối u lồi lên. Bác sĩ chẩn đoán chị Liên bị u bao hoạt dịch.

Chấn thương khi chơi pickleball còn do đồ dùng như quần áo, vợt, giày... không phù hợp. Người chơi, nhất là phụ nữ, dễ bị chấn thương vùng cổ tay như chị Liên do lực tay yếu hoặc sử dụng vợt nặng, kích thước không phù hợp.

Độ bám dính của sân cũng là yếu tố nguy cơ bởi mặt sân trơn dễ gây trượt té, còn mặt sân bám quá chắc có thể làm mất đi sự linh hoạt trong chuyển động. Trường hợp nghiêm trọng là chấn thương cần phải phẫu thuật điều trị như đứt dây chằng, rách sụn chêm, đứt gân gót, gãy xương.

Để điều trị anh Phú, bác sĩ tiêm chất nhờn (axit hyaluronic) vào khớp gối nhằm tăng trọng lượng và nồng độ phân tử của axit hyaluronic nội sinh. Phương pháp này giúp giảm đau, kháng viêm, tăng sinh tế bào tổng hợp sụn khớp, cải thiện chức năng sụn khớp.

Còn chị Liên được can thiệp loại bỏ phần u bao hoạt dịch, giúp hết sưng đau và lấy lại chức năng khớp cổ tay. Bác sĩ tiên lượng nếu phục hồi tốt, hai tháng sau chị có thể chơi pickleball song cần chú ý tần suất chơi vừa phải, đúng tư thế, kỹ thuật.

Các bác sĩ loại bỏ u hoạt dịch cho chị Liên. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Để phòng ngừa chấn thương, bác sĩ Vũ khuyến cáo chơi ở cường độ vừa phải, đúng kỹ thuật, trang bị dụng cụ phù hợp kích cỡ, lưu ý độ bám dính của sân. Khi xảy ra chấn thương thể thao, cần đi khám sớm bởi để lâu hoặc điều trị không đúng cách có thể tiến triển thành nặng hơn và mạn tính, dễ tái phát, điều trị khó khăn.

Phi Hồng

* Tên người bệnh đã được thay đổi