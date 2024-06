'Bỏ đói' u xơ tử cung để sinh con thành công

20h, ngày 4/6, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Nút mạch u tuyến tiền liệt, u xơ tử cung: Điều trị bằng công nghệ mới, không cần phẫu thuật", phát trên fanpage VnExpress. Chương trình có các chuyên gia đầu ngành về can thiệp nội mạch tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn như PGS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp Điện quang; BS.CKII Thi Văn Gừng, Phó giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch; BS.CKII Lê Văn Khánh, Trưởng khoa Điện quang can thiệp. Độc giả gửi câu hỏi tại đây.