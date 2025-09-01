Cắt dạ dày chữa ung thư

Hà NộiÔng Chiến, 79 tuổi, đau bụng vùng thượng vị, bác sĩ chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn muộn chỉ định phẫu thuật cắt bán phần dạ dày loại bỏ u.

Kết quả chụp CT ổ bụng - ngực tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giải phẫu bệnh cho thấy ông Chiến ung thư dạ dày, đã xâm lấn lớp dưới thanh mạc. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt gần toàn bộ dạ dày kết hợp nạo hạch mở rộng, loại bỏ khối u.

PGS.TS.BS Triệu Triều Dương, Giám đốc khối Ngoại, đánh giá người bệnh cao tuổi, thể trạng yếu, nếu mổ mở thì tầm quan sát của phẫu thuật viên rộng hơn, thao tác trực tiếp thuận tiện nhưng bệnh nhân nguy cơ mất máu nhiều, cơn đau sau mổ kéo dài, phục hồi chậm. Trong khi đó, phẫu thuật nội soi giúp hạn chế xâm lấn, ít đau, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Người bệnh phục hồi nhanh hơn, từ đó giảm gánh nặng lên tim mạch, hô hấp. Tuy nhiên, mổ nội soi tầm nhìn bị giới hạn qua camera, thao tác kém linh hoạt hơn có thể khiến thời gian phẫu thuật kéo dài.

PGS Dương sử dụng thiết bị nội soi kết hợp dao siêu âm loại bỏ bán phần dưới dạ dày gồm khối loét kích thước 3x4 cm, nạo vét các hạch xung quanh. Sau đó, êkíp tái lập đường lưu thông tiêu hóa, nối phần còn lại của dạ dày với ruột non.

PGS Dương thực hiện phẫu thuật nội soi cắt dạ dày điều trị ung thư. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, ông Chiến tỉnh táo sau mổ, vết mổ lành tốt, không rối loạn huyết động, chức năng đường tiêu hóa tốt, người bệnh ăn nhẹ trở lại sau vài ngày, tập phục hồi chức năng sớm, hồi phục tốt. Ông cần duy trì tái khám sau mổ và đánh giá điều trị tân bổ trợ sau phẫu thuật.

Trong quá trình theo dõi hậu phẫu tại bệnh viện, ông Chiến được thực hiện nút mạch để giải quyết tình trạng bí tiểu do u tuyến tiền liệt chèn ép. Một ngày sau ca nút mạch, người bệnh đáp ứng tốt, được rút sonde tiểu. Sau mổ 10 ngày, ông Chiến xuất viện, sức khỏe ổn định, không có biến chứng.

Ông Chiến tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo Globocan 2022, ung thư dạ dày thuộc nhóm ung thư đường tiêu hóa, là một trong 5 dạng ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam với gần 17.000 ca mắc mới mỗi năm. Đa số bệnh nhân được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, xuất hiện các triệu chứng đau âm ỉ vùng thượng vị, đầy tức sau ăn, sụt cân, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen.

Tỷ lệ phát hiện bệnh ở người lớn tuổi thấp hơn do triệu chứng dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Người bệnh lớn tuổi thường nhiều bệnh nền, sức khỏe yếu, khiến quá trình điều trị khó khăn, nguy cơ biến chứng cao.

Người trên 50 tuổi, có tiền sử nhiễm vi khuẩn HP, từng viêm loét dạ dày hoặc có người thân mắc ung thư dạ dày nên chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ. Nếu có triệu chứng kéo dài như ông Chiến, cần đi khám sớm để tầm soát ung thư, tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" có thể điều trị triệt căn.

Khuê Lâm