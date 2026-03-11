Cắt amidan có làm thay đổi giọng không?

Tôi được chỉ định cắt amidan, sau cắt có bị đổi giọng nói và giọng hát không? (Nhật Nguyên, 25 tuổi, Đăk Lăk)

Trả lời:

Amidan là tổ chức bạch huyết lớn nằm ở hai bên họng miệng, có vai trò kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng. Phẫu thuật cắt amidan được chỉ định khi viêm amidan tái lại nhiều lần trong năm; amidan phì đại gây tắc nghẽn đường hô hấp trên, ngưng thở khi ngủ, ngủ ngáy; viêm amidan biến chứng...

Cắt amidan bằng Coblator (công nghệ plasma) sử dụng sóng radio cao tần để phá vỡ liên kết phân tử, bóc tách mô amidan ở nhiệt độ thấp khoảng 40-70 độ C. Phương pháp cắt điện lạnh này giúp cắt, đốt và cầm máu tại chỗ, hạn chế chảy máu, bảo tồn mô lành xung quanh.

Sau phẫu thuật cắt amidan, vết mổ chưa lành thương, vùng họng còn sưng đau, giọng của người bệnh có thể khàn và yếu hơn, nói nhanh mệt, hát không lên hơi. Tuy nhiên, giọng nói, giọng hát không bị thay đổi. Nếu có thường là tạm thời, kéo dài 1-3 tuần sau đó phục hồi.

Một số người có cảm giác "rỗng họng" sau mổ vì khoang họng rộng hơn trước. Các cơ phát âm và hệ thần kinh cần thời gian để thích nghi lại khiến giọng nghe lạ trong giai đoạn đầu. Khi niêm mạc lành hoàn toàn, giọng sẽ bình thường trở lại.

Bác sĩ Thái Duy (trái) đang phẫu thuật cắt amidan cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tình trạng đổi giọng hoàn toàn ít gặp, có thể xảy ra do biến chứng hoặc người bệnh có sẵn bệnh lý thanh quản (viêm dây thanh, trào ngược dạ dày - thực quản...). Trên thực tế, nhiều người còn thấy giọng nói rõ hơn, dễ phát âm hơn sau khi cắt amidan do không còn viêm, vướng họng hay hôi miệng.

Sau mổ, bạn nên hạn chế nói to, la hét trong 7-10 ngày đầu để tránh áp lực lên vết thương, hạn chế tổn thương vùng họng. Nghỉ ngơi và hạn chế nói nhiều để quá trình lành thương diễn ra thuận lợi, giảm nguy cơ chảy máu hoặc kích thích tại vùng mổ. Uống đủ nước, tránh đồ cay nóng, rượu bia, không khạc nhổ. Vệ sinh họng miệng bằng nước muối sinh lý hàng ngày, tái khám đúng hẹn.

ThS.BS.CKII Phạm Thái Duy

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM