Cẩn trọng đứt dây chằng đầu gối khi chơi thể thao

Sau khi xảy ra chấn thương, nếu đầu gối đau, lỏng lẻo hoặc có các bất thường khác thì rất có thể dây chằng ở khớp này đã bị tổn thương.

Đứt dây chằng đầu gối là tình trạng dây chằng ở vị trí này bị chấn thương, đứt rách do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là do các chuyển động xoay đổi hướng hoặc dừng đột ngột khi đang chạy... thường gặp trong các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, võ thuật.... Bên cạnh đó, đứt dây chằng đầu gối cũng có thể xảy ra do tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông.

Đứt dây chằng đầu gối phổ biến ở những người chơi thể thao. Ảnh: Freepik

ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống BVĐK Tâm Anh, cho biết đau là triệu chứng phổ biến nhất khi bị đứt dây chằng. Cơn đau sẽ xuất hiện dọc theo dây chằng khớp gối. Kèm với đó là tình trạng sưng tấy trong 24 giờ đầu tiên sau khi xảy ra chấn thương.

Dù khi bị đứt dây chằng đầu gối, người bệnh vẫn có thể đi lại, tuy nhiên chân bị chấn thương sẽ khó di chuyển hơn, không thể uốn cong và gập đầu gối như bình thường, một số người có thể cảm nhận tình trạng lỏng lẻo ở khớp gối. Ngoài ra, người bệnh có thể nghe thấy tiếng lách cách hoặc lạo xạo ở khu vực bị thương, khớp gối lõm vào hoặc co thắt cơ...

Những chấn thương liên quan đến đứt dây chằng chéo sẽ tác động đến các hoạt động bình thường của khớp gối, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tập luyện. Tuy nhiên, điều đáng lo lắng hơn chính là những biến chứng về sau của tình trạng này. Cụ thể, người bị đứt dây chằng đầu gối có nguy cơ cao bị viêm xương khớp ở đầu gối, biến chứng này có thể xảy ra kể cả khi đã phẫu thuật tái tạo dây chằng.

Nếu không được điều trị kịp thời hoặc điều trị không đúng cách, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ teo cơ đùi, mâm chày bị xô lệch, rách sụn chêm, thoái hóa khớp gối... gây ra những cơn đau dai dẳng, ảnh hưởng đến khả năng đi lại và sinh hoạt hàng ngày. Do đó, ngay khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ đứt dây chằng đầu gối, người bệnh nên khẩn trương đến gặp bác sĩ để được thăm khám kịp thời.

Bác sĩ Vũ (thứ hai từ phải sang) trong một ca phẫu thuật điều trị tổn thương dây chằng đầu gối. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo bác sĩ Vũ, tình trạng chấn thương dây chằng sẽ được chia thành 3 mức độ, bao gồm: Độ I: tình trạng chấn thương nhẹ làm tổn thương dây chằng, nhưng không gây rách hoặc rách một phần không đáng kể.

Độ II: tình trạng chấn thương vừa phải, đứt một phần dây chằng khiến khớp có biểu hiện lỏng lẻo bất thường. Độ III là chấn thương nặng, đứt toàn bộ dây chằng, dây chằng mất chức năng và khớp gối gần như không thể vận động.

Đối với những trường hợp chấn thương độ I và II, người bệnh chỉ cần chườm đá lên vùng bị đau, kê cao chân và nghỉ ngơi nhiều hơn. Đồng thời có thể giảm sưng bằng cách quấn băng ép quanh đầu gối, chống nạng để giảm trọng lượng tác động vào đầu gối. Nếu cần thiết, bác sĩ có thể kê một số loại thuốc kháng viêm để giúp giảm sưng và đau, hoặc chỉ định tiêm steroid vào đầu gối. Đối với những chấn thương ở độ II, người bệnh có thể được chỉ định nẹp đầu gối để đẩy nhanh tốc độ phục hồi.

Cuối cùng là những chấn thương độ III, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật bằng mổ mở hoặc nội soi. Tùy theo tình trạng tổn thương cụ thể, bác sĩ có thể nối lại dây chằng bị đứt với những trường hợp vết thương mới, dưới 21 ngày; hoặc thay thế bằng dây chằng nhân tạo. Sau khi kết thúc phẫu thuật, bác sĩ y học thể thao sẽ hướng dẫn người bệnh thực hiện bài tập tăng cường các cơ xung quanh đầu gối, từ đó phục hồi khả năng vận động như ban đầu. Nếu kết quả phẫu thuật tốt, kết hợp với vật lý trị liệu đúng bài bản, người bệnh không chỉ loại bỏ những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể quay lại với các môn thể thao yêu thích trong khoảng 12 tháng.

Phi Hồng