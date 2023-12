Cảm giác ớn lạnh do đâu?

Cảm giác ớn lạnh thường xuất hiện do bệnh cúm, cảnh lạnh, nhiễm trùng, hạ thân nhiệt hoặc sỏi thận.

Ớn lạnh là cách các cơ trong cơ thể co lại và thư giãn để điều chỉnh nhiệt độ về mức bình thường. Tình trạng này cũng có thể do hệ thống miễn dịch thực hiện cơ chế phòng vệ nhằm chống lại vi trùng gây cúm, cảm lạnh. Ớn lạnh xảy ra không có chủ đích, có thể đi kèm triệu chứng run rẩy, nổi da gà, nhức mỏi, đau họng, buồn nôn.

Dưới đây là một số tình trạng dẫn đến cảm giác ớn lạnh.

Cúm: Cơ thể có phản ứng ớn lạnh khi tăng nhiệt độ cơ thể, tiêu diệt virus cúm. Đây là lý do tại sao sốt và ớn lạnh thường xảy ra cùng lúc. Mặc dù người bệnh cảm thấy tay chân lạnh cóng nhưng đo thân nhiệt có thể cao trên 39, 40 độ C.

Các triệu chứng khác do cúm như ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau cơ, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy.

Thông thường, bệnh cúm tự khỏi trong vòng hai tuần. Trong thời gian này, người bệnh nên nghỉ ngơi và uống nhiều nước. Trẻ em dưới 5 tuổi, người lớn trên 65 tuổi nên đi khám sớm, tránh cúm chuyển biến xấu.

Thời tiết lạnh: Khi ở ngoài trời lạnh, cơ thể mất nhiệt nhanh hơn mức sinh ra. Ớn lạnh là cách cơ thể cố gắng tạo ra hơi ấm để đưa nhiệt độ trở lại bình thường. Trường hợp này gọi là ớn lạnh do nhiễm lạnh.

Hạ thân nhiệt: Nếu cơ thể mất nhiệt nhanh hơn mức có thể tự tạo ra, nhiệt độ bắt đầu giảm. Khi nhiệt độ cơ thể xuống dưới 35 độ C dẫn đến hạ thân nhiệt, các cơ quan không thể hoạt động như bình thường. Ớn lạnh là nỗ lực để cơ thể làm ấm trở lại.

Ớn lạnh do thời tiết lạnh khác với cảm giác ớn lạnh do hạ thân nhiệt. Ớn lạnh do hạ thân nhiệt là bệnh lý nghiêm trọng có thể dẫn đến bất tỉnh và tử vong. Hạ thân nhiệt thường xảy ra khi thời tiết rất lạnh trong thời gian dài. Người đi lâu dưới mưa, ngâm mình trong nước như ở hồ bơi lâu cũng dễ hạ thân nhiệt.

Run rẩy là dấu hiệu đầu tiên của tình trạng hạ thân nhiệt. Các triệu chứng khác dễ nhận thấy như nói lắp, thở chậm, mạch yếu, bủn rủn tay chân, lú lẫn, da đỏ tươi hoặc tím.

Ớn lạnh có thể là triệu chứng của nhiễm lạnh hoặc cúm. Ảnh: Freepik

Nhiễm trùng: Ớn lạnh có thể xảy ra khi nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu và sốt rét. Nhiễm trùng có thể gây ớn lạnh và các triệu chứng khác như sốt, đau họng, nghẹt mũi, cổ cứng, đau rát khi đi tiểu, sưng đỏ.

Sỏi thận: Nếu sỏi thận kích thích hoặc chặn đường tiết niệu có thể dẫn đến nhiễm trùng với triệu chứng như ớn lạnh, đau ở bên hông, lưng, bụng, đau khi đi tiểu, tiểu gấp.

Suy giáp: Tuyến giáp hình con bướm ở cổ, có nhiệm vụ tạo ra các hormone giúp cơ thể giữ ấm và các cơ quan hoạt động tốt. Nếu tuyến giáp không sản xuất đủ các hormone này, khả năng cao dẫn đến suy giáp. Triệu chứng bệnh gồm da khô, ớn lạnh, trầm cảm, táo bón.

Người bị ớn lạnh do thời tiết lạnh có thể đến nơi ấm hơn, mặc quần áo dày hoặc uống đồ uống nóng để tăng nhiệt độ cơ thể. Nếu tình trạng này xảy ra do bệnh lý thì điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân. Mọi người nên đi khám nếu ớn lạnh đi kèm với mệt mỏi dữ dội, đau ngực, đau bụng bất thường, khó thở, sốt cao không hạ.

Anh Chi (Theo WebMD)