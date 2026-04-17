Cách uống nước tốt cho tiêu hóa

Đặt nước sẵn trên bàn, uống từng ngụm nhỏ và thêm chanh, cam để hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn.

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ ảnh hưởng đến miễn dịch mà còn tác động đến tâm trạng và nhận thức. Nước giúp kích thích tiết nước bọt, làm ẩm thức ăn và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Nước còn giúp thức ăn di chuyển trơn tru qua đường tiêu hóa. Khi cơ thể thiếu nước, quá trình tiêu hóa trở nên chậm chạp, phân khô, nhu động ruột kém ổn định, làm tăng nguy cơ táo bón. Nước còn giúp vận chuyển chất dinh dưỡng trong máu. Nhiều loại vitamin và khoáng chất tan trong nước, nhờ đó cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể. Dưới đây là một số mẹo bổ sung đủ nước mỗi ngày.

Bổ sung nước từ nhiều nguồn khác nhau

Nước lọc không phải là cách duy nhất để bổ sung nước cho cơ thể. Các loại đồ uống giàu dinh dưỡng như nước ép, nước điện giải, canh hầm xương, súp cũng cung cấp chất lỏng giàu nước cho hệ tiêu hóa đồng thời tăng cường chất dinh dưỡng. Thực phẩm cung cấp khoảng 20% tổng lượng chất lỏng cần thiết hàng ngày, nên ưu tiên trái cây và rau củ giàu nước trong bữa ăn.

Trà thảo mộc cung cấp nước cho cơ thể. Ảnh: Anh Chi

Để sẵn một cốc nước trên bàn làm việc

Luôn luôn đặt một cốc nước trên bàn làm việc và rót đầy để nhắc nhở bản thân uống nước thường xuyên. Nên uống từng ngụm nhỏ, khoảng 30-60 phút một lần để tránh mất nước.

Đặt chai nước cạnh giường ngủ

Thói quen này có thể giúp bạn bổ sung thêm nước vào buổi sáng, ngay khi thức dậy. Uống nước vào buổi sáng thúc đẩy quá trình thải độc, thanh lọc cơ thể, cải thiện tâm trạng.

Thử một tách cà phê hoặc trà

Cà phê và trà cũng cung cấp đủ nước cho cơ thể. Sử dụng đồ uống chứa caffeine vào buổi sáng có thể mang lại thêm lợi ích cho hệ tiêu hóa như làm tăng nhu động ruột. Nên uống thêm nhiều nước hơn bình thường khi dùng đồ uống có caffein.

Thêm hương vị cho nước uống

Để tránh nhàm chán khi uống nước, bạn có thể thêm trái cây họ cam quýt như chanh hoặc tắc, nho vào cốc. Axit citric trong chanh có thể kích thích sản sinh nước bọt, hỗ trợ nuốt và tiêu hóa, làm cho nước ngon hơn. Các loại quả mọng hoặc thảo mộc tươi cũng có thể tăng hương vị cho nước uống.

Để tăng cường sức khỏe tiêu hóa, mỗi người nên đặt mục tiêu bổ sung khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày, chia thành nhiều lần uống. Hạn chế cà phê, rượu bia vì có thể gây lợi tiểu, dễ dẫn đến mất nước. Duy trì tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày và giảm căng thẳng để tránh gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Nên tăng cường thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi, dưa chua để bổ sung lợi khuẩn, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ổn định.

Anh Chi (Theo Eating Well)