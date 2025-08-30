Cách tránh đau cơ xương khớp khi chơi lễ

Tránh đứng lâu, hạn chế đi bộ quá nhiều, đổi tư thế khi đi xe đường dài, duy trì dinh dưỡng hợp lý giúp bảo vệ xương khớp trong kỳ nghỉ lễ.

Các hoạt động ngoài trời như xem diễu binh, tham quan hay đi du lịch thường kéo dài nhiều giờ, phải di chuyển hoặc ngồi một chỗ lâu làm tăng áp lực lên hệ cơ xương khớp. Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên mỗi người nên chủ động chăm sóc, bảo vệ xương khớp, hạn chế chấn thương theo những lưu ý sau đây.

Không đứng quá lâu

Khi đứng lâu, trọng lượng cơ thể dồn liên tục lên khớp gối và cột sống. Sau khoảng 45-60 phút, cơ quanh khớp bắt đầu mỏi, tuần hoàn máu chậm lại, dễ gây tê buốt. Nên thay đổi tư thế, co duỗi nhẹ nhàng trong lúc đi chơi, xem diễu binh để giảm áp lực lên các khớp. Mang giày dép thoải mái, đế mềm cũng giúp bảo vệ khớp gối và các khớp ngón chân.

Bác sĩ giải thích cho người bệnh các tư thế ảnh hưởng đến cột sống. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thay đổi tư thế

Ngồi lâu trên ô tô hoặc xe máy trong các chuyến đi chơi xa làm cơ và khớp gần như bất động, tăng áp lực cơ học lên đĩa đệm, đặc biệt vùng thắt lưng, với mức áp lực cao hơn so với khi đứng. Sau mỗi 30-45 phút nên thực hiện vài động tác xoay vai, xoay cổ, co duỗi chân ngay trên xe hoặc đứng dậy đi lại vài phút khi xe dừng nghỉ để lưu thông máu.

Tránh leo cầu thang, đi bộ nhiều

Lịch di chuyển dày đặc, kèm leo nhiều bậc thang hoặc đi bộ dài khi đi chơi có thể gây quá tải cho khớp gối. Người lớn tuổi, người bị thoái hóa khớp cần lưu ý đi chậm, bám vào lan can và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Nên tránh khuân vác nặng hoặc hoạt động quá sức để giảm áp lực lên khớp gối và cột sống, nhất là người trung niên và cao tuổi.

Dinh dưỡng hợp lý

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Mọi người nên bổ sung canxi, vitamin D, protein và omega-3 từ cá, sữa, rau xanh hỗ trợ nuôi dưỡng sụn và xương. Uống đủ nước giúp khớp hoạt động trơn tru.

Bổ sung các dưỡng chất như eggshell membrane (chiết xuất từ màng vỏ trứng), collagen type 2 không biến tính, collagen peptide thủy phân, turmeric root (chiết xuất nghệ), chondroitin sulfate... trước các chuyến đi vài tuần hoặc vài tháng có khả năng thúc đẩy tái tạo sụn khớp, giúp giảm đau, khớp vận động linh hoạt.

Đình Diệu