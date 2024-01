Cách sơ cứu người bị co giật, động kinh

Khi sơ cứu người đang co giật, động kinh, tránh giữ chặt tay chân họ, không nặn chanh vào miệng, nới rộng quần áo, di chuyển đồ vật nguy hiểm ra xa.

Động kinh là bệnh thần kinh mạn tính xảy ra do bất thường trong não bộ dẫn tới kích thích đồng thời một nhóm các tế bào thần kinh của vỏ não, gây phóng điện đột ngột và không thể kiểm soát. Sự kích thích vỏ não ở các vùng khác nhau dẫn đến những biểu hiện như co giật, các cơn vắng ý thức đột ngột, co cứng chân tay...

Có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh động kinh bao gồm di truyền, chấn thương sọ não, đột quỵ, u não, viêm não, viêm màng não. Thai nhi bị chấn thương trước khi sinh do mẹ nhiễm trùng, thiếu dinh dưỡng, lạm dụng thuốc chống trầm cảm, chất kích thích như rượu bia, thuốc lá và ma túy có nguy cơ cao động kinh.

BS.CKII Võ Đôn, Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hiện vẫn còn nhiều người hiểu chưa đúng về động kinh, khiến sơ cứu người bệnh không đúng cách. Dưới đây là lưu ý khi sơ cứu người bệnh co giật, động kinh.

- Không đè hoặc cố giữ yên tay chân khi người bệnh co giật.

- Không đưa bất cứ đồ vật nào vào miệng. Nếu người bệnh cắn vào môi, lưỡi lúc co giật, bác sĩ sẽ xử lý khi người bệnh vào bệnh viện.

- Không nặn chanh vào miệng hay tự ép bệnh nhân uống thuốc, uống nước cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn.

- Di chuyển các đồ vật có thể gây nguy hiểm ra xa, tránh chấn thương cho người bệnh trong lúc đang co giật, mất kiểm soát.

- Nên đặt một chiếc gối mỏng, mềm dưới đầu, chỉnh người động kinh nằm nghiêng sang một bên và nới lỏng cổ áo, cà vạt, thắt lưng. Dùng khăn mềm chùi sạch nước bọt hoặc các chất nôn ói (nếu có).

- Ghi nhận thời gian cơn co giật diễn ra. Nếu được nên ghi hình lại cho bác sĩ xem.

Theo bác sĩ Đôn, cơn động kinh thường diễn ra trong 1-2 phút rồi tự hết. Khi cơn co giật tạm dừng, người thân nên kiểm tra để đảm bảo người bệnh đã thở lại bình thường.

Người bệnh lên cơn co giật nhưng trước đó chưa được chẩn đoán mắc động kinh nên đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Một số trường hợp khác cũng cần đến viện sớm như động kinh khi đang mang thai, mắc bệnh tiểu đường hoặc chấn thương lúc co giật.

Các cơn co giật kéo dài trên 5 phút hay cơn co giật thứ hai xảy ra ngay khi cơn đầu tiên chấm dứt, người bệnh không thở lại tốt như bình thường, than đau đớn hoặc không tỉnh lại sau cơn co giật cũng cần đến viện sớm.

Dung Nguyễn