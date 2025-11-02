Cách phòng tránh tụt huyết áp buổi sáng

Giãn cơ trên giường, ngồi dậy từ từ, uống nước ấm, ăn bữa sáng giúp máu lưu thông tốt, giảm nguy cơ tụt huyết áp.

ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhiều người có huyết áp thấp hoặc bị hạ huyết áp tư thế thường cảm thấy choáng váng, hoa mắt, thậm chí tối sầm mặt ngay sau khi thức dậy. Một số cách giúp cơ thể thích nghi tốt khi chuyển từ tư thế nằm sang đứng, ổn định huyết áp.

Khởi động nhẹ khi còn nằm trên giường

Ngay sau khi thức giấc, bạn không nên bật dậy ngay mà nên nằm yên vài phút để cơ thể tỉnh táo. Trong thời gian này, hãy thực hiện một số động tác khởi động nhẹ ngay trên giường để kích thích tuần hoàn. Bài tập chân khi nằm ngửa giúp giảm mức tụt huyết áp tâm thu ngay khi đứng dậy.

Người tập nằm ngửa trên giường, gập gối và cổ chân 90 độ, đặt dây đàn hồi tương đương 6 kg dưới lòng bàn chân, hai tay giữ chặt hai đầu dây. Sau đó, duỗi thẳng hoàn toàn hai chân rồi trở lại vị trí ban đầu, lặp lại 10 lần trong 25 giây. Những người bị tụt huyết áp tư thế và thường xuyên phải đứng dậy, đặc biệt là vào ban đêm, có thể hưởng lợi từ bài tập này.

Chuyển tư thế từ từ

Khi cơ thể đã tỉnh táo, không nên bật dậy ngay mà nên chuyển tư thế từ từ để tránh tụt huyết áp đột ngột. Nhờ đó, cơ thể thích nghi, máu lưu thông ổn định hơn, giảm cảm giác hoa mắt, chóng mặt hoặc choáng váng buổi sáng. Khi đã ngồi vững, hãy đặt hai chân xuống sàn, đứng dậy từ từ và giữ thăng bằng trước khi di chuyển.

Uống nước ấm, ăn sáng đầy đủ

Sau khi vận động nhẹ ngay trên giường hoặc quanh giường để kích thích tuần hoàn, nên uống một cốc nước ấm khoảng 200-300 ml. Người huyết áp thấp nên ăn sáng đầy đủ, tránh để bụng đói quá lâu. Bữa sáng nên gồm thực phẩm giàu đạm, chứa lượng muối vừa phải như trứng, sữa, phô mai, bánh mì hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Uống thêm trà gừng hoặc cà phê loãng để tăng nhẹ huyết áp, tuần hoàn.

Người có huyết áp thấp nên ăn sáng đầy đủ, tránh để bụng đói quá lâu vì có thể khiến huyết áp hạ thêm. Ảnh: Ly Nguyễn

Chế độ tập luyện phù hợp

Không nên tập thể dục khi đói hoặc quá mệt vì có thể khiến huyết áp tụt thêm. Khi huyết áp đã ổn định, người bệnh duy trì tập luyện thể dục đều đặn với các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội hoặc các bài tập sức bền cường độ thấp. Tập luyện phù hợp có thể tăng lưu thông máu và tăng trương lực mạch, ổn định huyết áp lâu dài.

Bác sĩ Tuyết lưu ý người thường xuyên bị choáng váng, chóng mặt, mờ mắt, tim đập nhanh, khó thở hoặc ngất xỉu, nhất là khi huyết áp đo được dưới 90/60 mmHg, nên đi khám. Tình trạng này có thể liên quan đến rối loạn thần kinh tự chủ, suy tuyến thượng thận hoặc các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.

Bác sĩ có thể chỉ định đo huyết áp tư thế (nằm - ngồi - đứng), điện tâm đồ, siêu âm tim, xét nghiệm máu để tìm nguyên nhân, điều trị phù hợp.

Ly Nguyễn