Cách ngủ ngon sau khi uống cà phê

Tập thể dục thúc đẩy cơ thể sản sinh ra nhiều chất gây buồn ngủ adenosine, uống nước góp phần tăng cường chuyển hóa caffein, giảm mất ngủ.

Cà phê chứa nhiều caffeine, có thể ức chế cảm giác buồn ngủ, gây đổ mồ hôi, tăng nhịp tim và tiểu đêm, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Dù một số ít người chuyển hóa caffeine nhanh nên ít bị mất ngủ, đa số vẫn dễ tỉnh táo khi uống cà phê sau 16h. Vì vậy, hãy hạn chế uống cà phê và nước tăng lực vào buổi chiều, nếu dùng muộn cần có cách giảm tác động của caffeine để tránh mất ngủ.

Đọc sách

Khi trằn trọc do cà phê, bạn nên đọc sách hoặc nghe nhạc thư giãn thay vì dùng điện thoại để tránh ánh sáng xanh và giúp đầu óc dễ nghỉ ngơi. Đọc sách còn làm mắt mỏi, thúc đẩy cơ thể chuyển sang trạng thái buồn ngủ, báo hiệu não bộ đã đến lúc nghỉ ngơi.

Đọc sách có thể giúp buồn ngủ nhanh. Ảnh: AI

Hoạt động thể chất

Đi bộ, tập yoga hoặc đạp xe vài giờ trước khi đi ngủ thúc đẩy cơ thể sản sinh ra nhiều adenosine (chất gây buồn ngủ) hơn, thúc đẩy cảm giác buồn ngủ. Tham gia hoạt động thể chất có thể giúp lấy lại một phần sự cân bằng hóa học đã mất do uống tách cà phê vào buổi chiều. Nên tập thể dục ít nhất 2-3 giờ trước khi ngủ để tránh sản sinh năng lượng không cần thiết.

Hạ nhiệt độ phòng

Mọi người có xu hướng ngủ ngon hơn ở nhiệt độ mát mẻ. Sau khi uống cà phê buổi chiều, bạn có thể thử điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ngủ bằng cách bật quạt hoặc điều hòa để tạo không gian dễ chịu và thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tắm nước ấm

Tắm nước ấm trước khi ngủ giúp cơ thể cảm thấy thoải mái nhờ nhiệt độ thấp hơn kích thích phản ứng buồn ngủ của cơ thể. Làm ấm cơ thể sau đó vào không gian mát hơn là cách tăng cường hiệu ứng tương phản nhiệt độ, tăng cảm giác buồn ngủ. Không nên tắm nước quá nóng, vì ảnh hưởng xấu đến da, có thể gây tỉnh giấc sớm.

Tránh ánh sáng

Chu kỳ giấc ngủ của não bộ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Nếu phòng quá sáng hoặc sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử sau khi dùng cà phê có thể khiến mất ngủ nặng hơn. Nếu lỡ uống cà phê vào buổi chiều, bạn nên dùng bóng đèn có ánh sáng ấm, dịu nhẹ cho phòng ngủ từ sớm (khoảng hai giờ trước ngủ) để tạo cảm giác buồn ngủ từ sớm.

Uống đủ nước

Caffein khiến bạn đi tiểu đêm thường xuyên dẫn đến mất nước. Do đó, cần uống nhiều nước từ buổi chiều nhằm bổ sung nước cho cơ thể, hỗ trợ cơ thể chuyển hóa caffein nhanh hơn, giảm say cà phê. Uống đủ nước còn giúp thư giãn, tạo cảm giác thoải mái hơn, tránh khô miệng và ngáy làm giảm chất lượng giấc ngủ.

Nằm bất động

Nằm ngửa, hai tay đặt dọc theo thân góp phần thư giãn. Bởi tư thế ngủ này có thể giúp cơ thể sản sinh ra nhiều serotonin - hormone tạo cảm giác bình tĩnh và thư thái. Tư thế ngủ này sẽ hiệu quả hơn nếu bạn tập trung hít thở sâu để bớt căng thẳng, giảm nhịp tim.

Anh Chi (Theo WebMD, Healthline)