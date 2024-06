Cách nào giảm đau đầu khi làm việc ngoài trời?

Tôi kinh doanh tự do, làm việc ngoài trời nắng nóng mỗi ngày, hay bị đau đầu, làm sao cải thiện tình trạng này? (Hà Phong, TP HCM)

Trả lời:

Khi thời tiết nóng bức, cơ thể phải làm việc nhiều hơn để điều hòa nhiệt độ, dẫn đến mất nước và mất cân bằng điện giải. Tình trạng rõ rệt và tăng nặng khi người bệnh không uống đủ nước hoặc ở ngoài trời quá lâu. Triệu chứng đau đầu do nhiệt có thể khác nhau tùy theo từng trường hợp, bao gồm cảm giác đau buốt, bức bối hoặc áp lực xung quanh đầu.

Những cơn đau đầu và đau nửa đầu nhẹ do mất nước hoặc thay đổi thời tiết thường tự hết trong khoảng 1-2 giờ sau khi cân bằng nước, khoáng chất trong cơ thể và nghỉ ngơi phù hợp. Để phòng tránh hoặc giảm đau đầu trong những ngày nắng nóng, bạn nên quan tâm và bảo vệ cơ thể, làm việc vừa sức.

Uống đủ nước: Đảm bảo uống đủ lượng nước cần thiết hàng ngày. Trung bình bạn uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày hoặc hơn nếu hoạt động nhiều hay thường xuyên làm việc trong môi trường nóng bức.

Bảo vệ cơ thể trước ánh nắng mặt trời: Đội mũ rộng vành, đeo kính râm và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của tia UV, giảm nguy cơ gây đau đầu do say nắng.

Duy trì mức điện giải trong cơ thể: Ngoài nước, cơ thể cần có đủ chất điện giải để duy trì chức năng bình thường. Bạn nên sử dụng đồ uống bổ sung điện giải như nước ép trái cây, các loại thức uống thể thao khi tập thể dục hoặc hoạt động ngoài trời trong thời tiết nắng nóng.

Nghỉ ngơi đầy đủ: Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hợp lý, nhất là sau khi làm việc hay vận động mạnh trong điều kiện nóng bức.

Nếu các triệu chứng đau đầu do nhiệt kèm theo các dấu hiệu nghiêm trọng khác như rối loạn ý thức, co giật hoặc nôn mửa không kiểm soát thì có thể là say nắng hoặc kiệt sức do nắng nóng. Cả hai tình trạng này đều là vấn đề y tế khẩn cấp, cần đến bệnh viện ngay lập tức để được bác sĩ can thiệp.

Bạn có thể chủ động phòng tránh đau đầu bằng cách duy trì nếp sống khoa học, thường xuyên tập thể dục, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Bổ sung một số tinh chất thiên nhiên có tác dụng hỗ trợ tăng cường lưu thông máu não, ngăn ngừa và cải thiện chứng mất ngủ, đau đầu như blueberry (việt quất), ginkgo (bạch quả).

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM