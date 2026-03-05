Cách giúp xương trẻ chắc khỏe từ nhỏ

Trẻ nên ăn đủ canxi từ các sản phẩm từ sữa, rau lá xanh, hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời để xương phát triển khỏe mạnh.

Trẻ cần xây dựng hệ xương chắc khỏe ngay từ nhỏ để ngăn ngừa các bệnh lý như còi xương, loãng xương, gãy xương. Bộ xương khỏe mạnh hỗ trợ vận động, bảo vệ cơ quan nội tạng.

Bổ sung canxi vào chế độ ăn

Thành phần chính cấu tạo nên xương là canxi. Nhu cầu canxi hàng ngày của trẻ em thay đổi theo từng độ tuổi để hỗ trợ phát triển xương, cao nhất ở tuổi dậy thì: dưới 6 tháng (300 mg), 6-11 tháng (400 mg), 1-3 tuổi (500-700 mg), 4-6 tuổi (600 mg), 7-9 tuổi (700 mg) và 10-18 tuổi (1.000 mg). Cha mẹ nên cho trẻ ăn món giàu canxi như sữa, phô mai, sữa chua, hạt mè, hạnh nhân, đậu phụ.

Bổ sung vitamin D từ ánh nắng

Nếu thiếu vitamin D, cơ thể không thể hấp thụ canxi đúng cách. Ánh nắng mặt trời là nguồn vitamin D tốt. Cha mẹ nên đảm bảo trẻ dành ít nhất 30 phút chơi ngoài trời mỗi ngày. Trứng, cá, ngũ cốc tăng cường vitamin D là những thực phẩm bé nên ăn. Trẻ dưới một tuổi cần ít nhất 400 IU/ngày (từ vài ngày sau sinh), trẻ 1-18 tuổi cần khoảng 600-1.000 IU/ngày.

Khuyến khích hoạt động vui chơi

Tập thể dục giúp xây dựng cơ bắp, xương chắc khỏe. Trẻ nên chạy nhảy, nhảy cao, khiêu vũ, bóng rổ, bóng đá. Đây là những bài tập chịu lực giúp xương chắc khỏe. Mặt khác, lối sống ít vận động, tránh hoạt động thể chất, dành nhiều thời gian trước màn hình có thể làm cho cơ bắp, xương yếu.

Khi cho trẻ vận động, cần đảm bảo an toàn, phù hợp sức khỏe, không ép buộc, tăng cường tương tác. Trẻ nên tập luyện cường độ vừa phải (cường độ có thể vừa chơi vừa nói chuyện), uống nhiều nước và chọn thời điểm, trang phục phù hợp với thời tiết.

Chế độ ăn uống cân bằng

Magie, kẽm, vitamin D, protein cũng quan trọng với sự phát triển xương của trẻ. Ăn hiều trái cây, rau củ, các loại hạt là cách để bổ sung các chất dinh dưỡng này. Trẻ không nên uống quá nhiều đồ uống có đường, thực phẩm chế biến sẵn. Bởi những thực phẩm này có thể khiến cơ thể trẻ khó hấp thụ canxi hơn.

Trẻ uống nhiều đồ có gas không tốt cho sức khỏe. Nhiều loại trong số đó chứa đường, các chất như axit photphoric, caffeine gây tác động bất lợi đến xương.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)