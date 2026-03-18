Cách giảm nhanh nghẹt mũi

Dựa trên nguyên nhân và chọn đúng biện pháp như xông hơi, dùng thuốc xịt, rửa mũi có thể giúp đường thở thông thoáng nhanh, giảm nghẹt mũi.

Nghẹt mũi gây khó chịu, làm gián đoạn giấc ngủ vào ban đêm. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này như dị ứng, không khí khô, cảm lạnh, cúm. Mỗi nguyên nhân có những cách khắc phục khác nhau giúp người bệnh thở dễ dàng nhanh hơn.

Xịt thông mũi

Trong hầu hết các trường hợp nghẹt mũi do viêm, các mô trong đường mũi sưng lên dẫn đến khó thở. Xịt thông mũi có tác dụng co mạch máu bị sưng. Thuốc đi thẳng đến vị trí tắc nghẽn mà không cần đi qua cơ thể trước, hiệu quả nhanh, ít tác dụng phụ hơn so với thuốc thông mũi đường uống. Tuy nhiên, loại thuốc này thường được chỉ định tạm thời, sử dụng trong thời gian ngắn. Nếu dùng kéo dài dễ phụ thuộc vào thuốc, gây tác dụng hoặc biến chứng cho mũi xoang. Người bệnh nên sử dụng thuốc xịt mũi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tai mũi họng.

Xông hơi

Máy tạo độ ẩm hoặc xông hơi bằng thau nước nóng, tắm nước ấm vòi hoa sen đều cung cấp hơi nóng, làm loãng chất nhầy và thông thoáng đường thở nhanh. Máy tạo độ ẩm phun sương lạnh có thể sử dụng trong phòng ngủ hoặc phòng khách. Hơi nước từ một bát súp nóng, canh hoặc trà ấm có thể làm thông mũi nhờ hỗ trợ dịch nhầy thoát ra nhanh hơn.

Máy tạo hơi nước cung cấp độ ẩm cho không khí. Ảnh: Anh Chi

Bổ sung kẽm

Nghẹ mũi do cảm lạnh, cảm cúm thường liên quan đến tình trạng thiếu kẽm. Bởi kẽm có vai trò hỗ trợ hệ miễn dịch chống lại virus. Nếu phát hiện kịp thời các triệu chứng nghẹt mũi, đau nhức do cảm lạnh, người bệnh nên bổ sung kẽm từ thực phẩm để giảm lượng virus lưu hành trong cơ thể. Kẽm không làm thông mũi tức thì nhưng có thể rút ngắn thời gian nghẹt mũi. Một số thực phẩm giàu kẽm bao gồm cua, tôm, thịt bò, thịt gia cầm, ngũ cốc nguyên cám, sữa và các sản phẩm từ sữa. Bổ sung vitamin C, men vi sinh có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch, mau khỏi ốm hơn.

Rửa mũi nước mũi

Không khí khô có thể làm tăng sản xuất và làm đặc chất nhầy, tích tụ trong xoang, các chất gây kích ứng khác tích tụ trong đường mũi cũng có thể dẫn đến viêm. Dung dịch nước muối sinh lý hỗ trợ làm dịu tắc nghẽn bằng cách cung cấp độ ẩm, thông thoáng đường thở.

Bạn có thể nhỏ nước muối 1-2 giọt một lần, khoảng hai lần mỗi ngày hoặc dùng bình rửa mũi để loại bỏ chất nhầy tốt hơn. Nước muối có nồng độ 0,9% tương đương với dịch cơ thể, an toàn, không gây kích ứng hay đau rát niêm mạc khi sử dụng. Phương pháp này phù hợp cho người bệnh nghẹt mũi do viêm mũi xoang, viêm mũi dị ứng, cảm lạnh...

Thuốc kháng histamine

Viêm mũi dị ứng, kích ứng thời tiết làm sưng các mô mũi, kích thích sản sinh chất nhầy nhiều hơn, điều này có thể làm tắc nghẽn đường thở. Với nguyên nhân này, người bệnh thường được kê đơn thuốc kháng histamine, có tác dụng ngăn dị ứng, giảm viêm, làm khô dịch nhầy dư thừa. Nên dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để tránh kháng thuốc.

Một số cách hỗ trợ giảm nghẹt mũi khác như súp gà để bổ sung protein và nước cho cơ thể, giúp giảm viêm nhiễm liên quan đến nghẹt mũi, cung cấp độ ẩm cho đường thở đồng thời tăng cường miễn dịch. Khi cơ thể chống lại virus sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn, người bệnh cần ngủ đủ 7-9 tiếng một đêm, hạn chế căng thẳng, tập thể dục nhẹ nhàng để tăng sức đề kháng.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)