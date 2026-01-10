Làm gì giảm nghẹt mũi về đêm?

Tôi thường nghẹt mũi nhiều về đêm, gây mất ngủ, khó thở. Vì sao ban đêm nghẹt mũi nặng hơn ban ngày, làm thế nào giảm triệu chứng? (Thành Nhân, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nghẹt mũi là tình trạng luồng không khí đi qua mũi bị cản trở, khiến người bệnh khó thở bằng mũi, phải thở bằng miệng. Nguyên nhân có thể do viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, bất thường cấu trúc mũi như vẹo vách ngăn, quá phát cuốn mũi, các khối u mũi xoang, dị vật, phì đại VA, dùng quá nhiều thuốc nhỏ mũi co mạch.

Khi nằm, máu dồn về vùng đầu và cổ khiến lưu lượng máu đến niêm mạc mũi tăng, cuốn mũi giãn ra để thích nghi. Người có niêm mạc mũi nhạy cảm, mắc các bệnh lý mũi xoang hoặc bất thường cấu trúc mũi, cuốn mũi có xu hướng phù nề nhiều, gây hẹp đường thở dẫn đến nghẹt mũi nặng. Trong khi đó, người có cấu trúc mũi bình thường không gặp triệu chứng này.

Dịch nhầy trong khoang mũi, xoang dễ ứ đọng khi nằm. Lúc này, dịch nhầy cản trở luồng không khí qua mũi, gây nghẹt, phải thở bằng miệng. Ngoài ra, nhiệt độ ban đêm thường thấp hơn, nhất là khi sử dụng máy lạnh hoặc thời tiết lạnh, niêm mạc mũi co giãn bất thường, tăng phù nề, khiến tình trạng nặng hơn.

Bác sĩ Hằng đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để giảm tình trạng này, trước khi ngủ, bạn nên giữ ẩm vùng mũi xoang, vệ sinh mũi họng bằng nước muối ấm hoặc nước muối sinh lý. Xông hơi bằng tinh dầu, kê gối cao, massage một số điểm trên mặt góp phần giảm áp lực xoang trán, giúp đường thở thông thoáng. Bạn cũng nên duy trì độ ẩm trong phòng ngủ bằng cách sử dụng máy tạo độ ẩm hoặc máy phun sương, uống hai lít nước mỗi ngày. Vệ sinh phòng ngủ, giặt chăn ga gối đệm thường xuyên để không gian luôn thông thoáng, giảm bụi bẩn và vi khuẩn.

Nếu nghẹt mũi kéo dài, không giảm dù đã áp dụng các biện pháp, bạn nên đến bác sĩ Tai Mũi Họng để nội soi đánh giá và có phương pháp điều trị phù hợp, ngăn biến chứng. Nếu nghẹt mũi do viêm nhiễm, người bệnh thường được điều trị bằng thuốc, trong đó có thuốc xịt mũi giúp giảm phù nề và tăng thông khí. Nếu nghẹt mũi xuất do bất thường cấu trúc như vẹo vách ngăn, dị vật, tổn thương sau chấn thương, viêm mũi xoang mạn tính không đáp ứng thuốc, bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định phẫu thuật.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM